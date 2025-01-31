СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trading for Living 4K
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
0 отзывов
Надежность
45 недель
2 / 5.3K USD
Копировать за 37 USD в месяц
прирост с 2025 118%
Exness-MT5Real6
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
193 (95.07%)
Убыточных трейдов:
10 (4.93%)
Лучший трейд:
143.50 USD
Худший трейд:
-66.00 USD
Общая прибыль:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Общий убыток:
-389.88 USD (105 089 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (637.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
663.62 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
25.73%
Макс. загрузка депозита:
4.59%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
26.49
Длинных трейдов:
203 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.44
Мат. ожидание:
16.22 USD
Средняя прибыль:
19.08 USD
Средний убыток:
-38.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-124.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.29 USD (2)
Прирост в месяц:
1.59%
Годовой прогноз:
19.23%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
124.29 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.80% (124.29 USD)
По эквити:
23.31% (1 007.26 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 104
XAGUSD 92
GBPAUD 5
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 25
EURNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 887K
XAGUSD 15K
GBPAUD 2K
EURNZD 602
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +143.50 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +637.05 USD
Макс. убыток в серии: -124.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real6
1.67 × 33
HFMarketsGlobal-Live1
2.79 × 19
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
7.11 × 27
Exness-MT5Real3
10.60 × 327
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.08 18:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trading for Living 4K
37 USD в месяц
118%
2
5.3K
USD
4.3K
USD
45
93%
203
95%
26%
9.44
16.22
USD
23%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.