Всего трейдов:
203
Прибыльных трейдов:
193 (95.07%)
Убыточных трейдов:
10 (4.93%)
Лучший трейд:
143.50 USD
Худший трейд:
-66.00 USD
Общая прибыль:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Общий убыток:
-389.88 USD (105 089 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (637.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
663.62 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
25.73%
Макс. загрузка депозита:
4.59%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
26.49
Длинных трейдов:
203 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
9.44
Мат. ожидание:
16.22 USD
Средняя прибыль:
19.08 USD
Средний убыток:
-38.99 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-124.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-124.29 USD (2)
Прирост в месяц:
1.59%
Годовой прогноз:
19.23%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
124.29 USD (2.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.80% (124.29 USD)
По эквити:
23.31% (1 007.26 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|XAGUSD
|92
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|25
|EURNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|887K
|XAGUSD
|15K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|602
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +143.50 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +637.05 USD
Макс. убыток в серии: -124.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 33
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.79 × 19
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|7.11 × 27
|
Exness-MT5Real3
|10.60 × 327
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
