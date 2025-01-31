- Wachstum
Trades insgesamt:
203
Gewinntrades:
193 (95.07%)
Verlusttrades:
10 (4.93%)
Bester Trade:
143.50 USD
Schlechtester Trade:
-66.00 USD
Bruttoprofit:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Bruttoverlust:
-389.88 USD (105 089 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (637.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
663.62 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
25.73%
Max deposit load:
4.59%
Letzter Trade:
15 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
26.49
Long-Positionen:
203 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
9.44
Mathematische Gewinnerwartung:
16.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-124.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.29 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.59%
Jahresprognose:
19.23%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
124.29 USD (2.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.80% (124.29 USD)
Kapital:
23.31% (1 007.26 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|XAGUSD
|92
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|25
|EURNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|887K
|XAGUSD
|15K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|602
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +143.50 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +637.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.29 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 33
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.79 × 19
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|7.11 × 27
|
Exness-MT5Real3
|10.60 × 327
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
37 USD pro Monat
118%
1
375
USD
USD
4.3K
USD
USD
45
93%
203
95%
26%
9.44
16.22
USD
USD
23%
1:500