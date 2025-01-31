SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trading for Living 4K
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
1 / 375 USD
Für 37 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 118%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
203
Gewinntrades:
193 (95.07%)
Verlusttrades:
10 (4.93%)
Bester Trade:
143.50 USD
Schlechtester Trade:
-66.00 USD
Bruttoprofit:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Bruttoverlust:
-389.88 USD (105 089 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (637.05 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
663.62 USD (31)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
25.73%
Max deposit load:
4.59%
Letzter Trade:
15 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
23 Stunden
Erholungsfaktor:
26.49
Long-Positionen:
203 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
9.44
Mathematische Gewinnerwartung:
16.22 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.99 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-124.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-124.29 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.59%
Jahresprognose:
19.23%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
124.29 USD (2.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.80% (124.29 USD)
Kapital:
23.31% (1 007.26 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 104
XAGUSD 92
GBPAUD 5
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 25
EURNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 887K
XAGUSD 15K
GBPAUD 2K
EURNZD 602
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +143.50 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 31
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +637.05 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real6
1.67 × 33
HFMarketsGlobal-Live1
2.79 × 19
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
7.11 × 27
Exness-MT5Real3
10.60 × 327
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.