- 자본
- 축소
트레이드:
203
이익 거래:
193 (95.07%)
손실 거래:
10 (4.93%)
최고의 거래:
143.50 USD
최악의 거래:
-66.00 USD
총 수익:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
총 손실:
-389.88 USD (105 089 pips)
연속 최대 이익:
42 (637.05 USD)
연속 최대 이익:
663.62 USD (31)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
23.52%
최대 입금량:
4.59%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
26.49
롱(주식매수):
203 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
9.44
기대수익:
16.22 USD
평균 이익:
19.08 USD
평균 손실:
-38.99 USD
연속 최대 손실:
2 (-124.29 USD)
연속 최대 손실:
-124.29 USD (2)
월별 성장률:
0.58%
연간 예측:
7.05%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
124.29 USD (2.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.80% (124.29 USD)
자본금별:
23.31% (1 007.26 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|XAGUSD
|92
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|25
|EURNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|887K
|XAGUSD
|15K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|602
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +143.50 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +637.05 USD
연속 최대 손실: -124.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 33
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.79 × 19
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|7.11 × 27
|
Exness-MT5Real3
|10.60 × 327
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 37 USD
118%
1
375
USD
USD
4.3K
USD
USD
45
93%
203
95%
24%
9.44
16.22
USD
USD
23%
1:500