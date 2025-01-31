시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Trading for Living 4K
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
0 리뷰
안정성
45
1 / 375 USD
월별 37 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 118%
Exness-MT5Real6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
203
이익 거래:
193 (95.07%)
손실 거래:
10 (4.93%)
최고의 거래:
143.50 USD
최악의 거래:
-66.00 USD
총 수익:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
총 손실:
-389.88 USD (105 089 pips)
연속 최대 이익:
42 (637.05 USD)
연속 최대 이익:
663.62 USD (31)
샤프 비율:
0.70
거래 활동:
23.52%
최대 입금량:
4.59%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
26.49
롱(주식매수):
203 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
9.44
기대수익:
16.22 USD
평균 이익:
19.08 USD
평균 손실:
-38.99 USD
연속 최대 손실:
2 (-124.29 USD)
연속 최대 손실:
-124.29 USD (2)
월별 성장률:
0.58%
연간 예측:
7.05%
Algo 트레이딩:
93%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
124.29 USD (2.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.80% (124.29 USD)
자본금별:
23.31% (1 007.26 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 104
XAGUSD 92
GBPAUD 5
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 25
EURNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 887K
XAGUSD 15K
GBPAUD 2K
EURNZD 602
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +143.50 USD
최악의 거래: -66 USD
연속 최대 이익: 31
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +637.05 USD
연속 최대 손실: -124.29 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real6
1.67 × 33
HFMarketsGlobal-Live1
2.79 × 19
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
7.11 × 27
Exness-MT5Real3
10.60 × 327
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
