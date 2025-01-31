SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trading for Living 4K
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
34 semaines
1 / 23 USD
Copie pour 37 USD par mois
croissance depuis 2025 95%
Exness-MT5Real6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
169
Bénéfice trades:
162 (95.85%)
Perte trades:
7 (4.14%)
Meilleure transaction:
143.50 USD
Pire transaction:
-66.00 USD
Bénéfice brut:
3 128.18 USD (858 003 pips)
Perte brute:
-298.63 USD (71 939 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (637.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
663.62 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.72
Activité de trading:
24.89%
Charge de dépôt maximale:
2.36%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
22.77
Longs trades:
169 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
10.48
Rendement attendu:
16.74 USD
Bénéfice moyen:
19.31 USD
Perte moyenne:
-42.66 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-124.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-124.29 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.96%
Prévision annuelle:
72.36%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
124.29 USD (2.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.80% (124.29 USD)
Par fonds propres:
23.31% (1 007.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 92
XAGUSD 77
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.5K
XAGUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 773K
XAGUSD 13K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +143.50 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 31
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +637.05 USD
Perte consécutive maximale: -124.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 12:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 15:51
No swaps are charged on the signal account
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 12:31
No swaps are charged on the signal account
2025.04.14 05:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.13 18:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trading for Living 4K
37 USD par mois
95%
1
23
USD
4.2K
USD
34
95%
169
95%
25%
10.47
16.74
USD
23%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.