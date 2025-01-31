SeñalesSecciones
Andri Yanto

Trading for Living 4K

Andri Yanto
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
2 / 5.3K USD
incremento desde 2025 118%
Exness-MT5Real6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
203
Transacciones Rentables:
193 (95.07%)
Transacciones Irrentables:
10 (4.93%)
Mejor transacción:
143.50 USD
Peor transacción:
-66.00 USD
Beneficio Bruto:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Pérdidas Brutas:
-389.88 USD (105 089 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (637.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
663.62 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
25.73%
Carga máxima del depósito:
4.59%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
26.49
Transacciones Largas:
203 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
9.44
Beneficio Esperado:
16.22 USD
Beneficio medio:
19.08 USD
Pérdidas medias:
-38.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-124.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.29 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.59%
Pronóstico anual:
19.23%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
124.29 USD (2.40%)
Reducción relativa:
De balance:
2.80% (124.29 USD)
De fondos:
23.31% (1 007.26 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 104
XAGUSD 92
GBPAUD 5
EURNZD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
XAGUSD 1.5K
GBPAUD 25
EURNZD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 887K
XAGUSD 15K
GBPAUD 2K
EURNZD 602
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +143.50 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +637.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -124.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 12
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Axiory-Live
1.30 × 20
Exness-MT5Real6
1.67 × 33
HFMarketsGlobal-Live1
2.79 × 19
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
Exness-MT5Real15
7.11 × 27
Exness-MT5Real3
10.60 × 327
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
No hay comentarios
2025.12.17 20:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 16:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged on the signal account
2025.12.10 09:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 06:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.08 18:06
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
