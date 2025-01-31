- Incremento
Total de Trades:
203
Transacciones Rentables:
193 (95.07%)
Transacciones Irrentables:
10 (4.93%)
Mejor transacción:
143.50 USD
Peor transacción:
-66.00 USD
Beneficio Bruto:
3 681.88 USD (1 009 017 pips)
Pérdidas Brutas:
-389.88 USD (105 089 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (637.05 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
663.62 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
25.73%
Carga máxima del depósito:
4.59%
Último trade:
12 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
26.49
Transacciones Largas:
203 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
9.44
Beneficio Esperado:
16.22 USD
Beneficio medio:
19.08 USD
Pérdidas medias:
-38.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-124.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-124.29 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.59%
Pronóstico anual:
19.23%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
124.29 USD (2.40%)
Reducción relativa:
De balance:
2.80% (124.29 USD)
De fondos:
23.31% (1 007.26 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|XAGUSD
|92
|GBPAUD
|5
|EURNZD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|XAGUSD
|1.5K
|GBPAUD
|25
|EURNZD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|887K
|XAGUSD
|15K
|GBPAUD
|2K
|EURNZD
|602
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +143.50 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +637.05 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -124.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 12
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Axiory-Live
|1.30 × 20
|
Exness-MT5Real6
|1.67 × 33
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.79 × 19
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
Exness-MT5Real15
|7.11 × 27
|
Exness-MT5Real3
|10.60 × 327
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
