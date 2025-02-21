- Visão do mercado
ZTR: Virtus Total Return Fund Inc
A taxa do ZTR para hoje mudou para 1.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.50 e o mais alto foi 6.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Virtus Total Return Fund Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ZTR hoje?
Hoje Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) está avaliado em 6.54. O instrumento é negociado dentro de 6.50 - 6.56, o fechamento de ontem foi 6.46, e o volume de negociação atingiu 667. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ZTR em tempo real.
As ações de Virtus Total Return Fund Inc pagam dividendos?
Atualmente Virtus Total Return Fund Inc está avaliado em 6.54. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.47% e USD. Monitore os movimentos de ZTR no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ZTR?
Você pode comprar ações de Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) pelo preço atual 6.54. Ordens geralmente são executadas perto de 6.54 ou 6.84, enquanto 667 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ZTR no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ZTR?
Investir em Virtus Total Return Fund Inc envolve considerar a faixa anual 5.22 - 6.56 e o preço atual 6.54. Muitos comparam 1.24% e 8.10% antes de enviar ordens em 6.54 ou 6.84. Estude as mudanças diárias de preço de ZTR no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Virtus Total Return Fund Inc.?
O maior preço de Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) no último ano foi 6.56. As ações oscilaram bastante dentro de 5.22 - 6.56, e a comparação com 6.46 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Virtus Total Return Fund Inc no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Virtus Total Return Fund Inc.?
O menor preço de Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) no ano foi 5.22. A comparação com o preço atual 6.54 e 5.22 - 6.56 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ZTR em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ZTR?
No passado Virtus Total Return Fund Inc passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.46 e 10.47% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.46
- Open
- 6.54
- Bid
- 6.54
- Ask
- 6.84
- Low
- 6.50
- High
- 6.56
- Volume
- 667
- Mudança diária
- 1.24%
- Mudança mensal
- 1.24%
- Mudança de 6 meses
- 8.10%
- Mudança anual
- 10.47%