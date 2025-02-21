ZTR: Virtus Total Return Fund Inc
今日ZTR汇率已更改1.24%。当日，交易品种以低点6.50和高点6.56进行交易。
关注Virtus Total Return Fund Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
ZTR股票今天的价格是多少？
Virtus Total Return Fund Inc股票今天的定价为6.54。它在6.50 - 6.56范围内交易，昨天的收盘价为6.46，交易量达到667。ZTR的实时价格图表显示了这些更新。
Virtus Total Return Fund Inc股票是否支付股息？
Virtus Total Return Fund Inc目前的价值为6.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.47%和USD。实时查看图表以跟踪ZTR走势。
如何购买ZTR股票？
您可以以6.54的当前价格购买Virtus Total Return Fund Inc股票。订单通常设置在6.54或6.84附近，而667和0.00%显示市场活动。立即关注ZTR的实时图表更新。
如何投资ZTR股票？
投资Virtus Total Return Fund Inc需要考虑年度范围5.22 - 6.56和当前价格6.54。许多人在以6.54或6.84下订单之前，会比较1.24%和。实时查看ZTR价格图表，了解每日变化。
Virtus Total Return Fund Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Virtus Total Return Fund Inc.的最高价格是6.56。在5.22 - 6.56内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Virtus Total Return Fund Inc的绩效。
Virtus Total Return Fund Inc.股票的最低价格是多少？
Virtus Total Return Fund Inc.（ZTR）的最低价格为5.22。将其与当前的6.54和5.22 - 6.56进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ZTR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ZTR股票是什么时候拆分的？
Virtus Total Return Fund Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.46和10.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.46
- 开盘价
- 6.54
- 卖价
- 6.54
- 买价
- 6.84
- 最低价
- 6.50
- 最高价
- 6.56
- 交易量
- 667
- 日变化
- 1.24%
- 月变化
- 1.24%
- 6个月变化
- 8.10%
- 年变化
- 10.47%