ZTR: Virtus Total Return Fund Inc

6.54 USD 0.08 (1.24%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ZTR за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 6.56.

Следите за динамикой Virtus Total Return Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ZTR сегодня?

Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) сегодня оценивается на уровне 6.54. Инструмент торгуется в пределах 6.50 - 6.56, вчерашнее закрытие составило 6.46, а торговый объем достиг 667. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZTR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Total Return Fund Inc?

Virtus Total Return Fund Inc в настоящее время оценивается в 6.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.47% и USD. Отслеживайте движения ZTR на графике в реальном времени.

Как купить акции ZTR?

Вы можете купить акции Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) по текущей цене 6.54. Ордера обычно размещаются около 6.54 или 6.84, тогда как 667 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZTR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ZTR?

Инвестирование в Virtus Total Return Fund Inc предполагает учет годового диапазона 5.22 - 6.56 и текущей цены 6.54. Многие сравнивают 1.24% и 8.10% перед размещением ордеров на 6.54 или 6.84. Изучайте ежедневные изменения цены ZTR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Total Return Fund Inc.?

Самая высокая цена Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) за последний год составила 6.56. Акции заметно колебались в пределах 5.22 - 6.56, сравнение с 6.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Total Return Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Total Return Fund Inc.?

Самая низкая цена Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) за год составила 5.22. Сравнение с текущими 6.54 и 5.22 - 6.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZTR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ZTR?

В прошлом Virtus Total Return Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.46 и 10.47% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
6.50 6.56
Годовой диапазон
5.22 6.56
Предыдущее закрытие
6.46
Open
6.54
Bid
6.54
Ask
6.84
Low
6.50
High
6.56
Объем
667
Дневное изменение
1.24%
Месячное изменение
1.24%
6-месячное изменение
8.10%
Годовое изменение
10.47%
04 октября, суббота