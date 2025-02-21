- Обзор рынка
ZTR: Virtus Total Return Fund Inc
Курс ZTR за сегодня изменился на 1.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.50, а максимальная — 6.56.
Следите за динамикой Virtus Total Return Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ZTR сегодня?
Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) сегодня оценивается на уровне 6.54. Инструмент торгуется в пределах 6.50 - 6.56, вчерашнее закрытие составило 6.46, а торговый объем достиг 667. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ZTR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Total Return Fund Inc?
Virtus Total Return Fund Inc в настоящее время оценивается в 6.54. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.47% и USD. Отслеживайте движения ZTR на графике в реальном времени.
Как купить акции ZTR?
Вы можете купить акции Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) по текущей цене 6.54. Ордера обычно размещаются около 6.54 или 6.84, тогда как 667 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ZTR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ZTR?
Инвестирование в Virtus Total Return Fund Inc предполагает учет годового диапазона 5.22 - 6.56 и текущей цены 6.54. Многие сравнивают 1.24% и 8.10% перед размещением ордеров на 6.54 или 6.84. Изучайте ежедневные изменения цены ZTR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Total Return Fund Inc.?
Самая высокая цена Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) за последний год составила 6.56. Акции заметно колебались в пределах 5.22 - 6.56, сравнение с 6.46 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Total Return Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Total Return Fund Inc.?
Самая низкая цена Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) за год составила 5.22. Сравнение с текущими 6.54 и 5.22 - 6.56 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ZTR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ZTR?
В прошлом Virtus Total Return Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.46 и 10.47% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.46
- Open
- 6.54
- Bid
- 6.54
- Ask
- 6.84
- Low
- 6.50
- High
- 6.56
- Объем
- 667
- Дневное изменение
- 1.24%
- Месячное изменение
- 1.24%
- 6-месячное изменение
- 8.10%
- Годовое изменение
- 10.47%