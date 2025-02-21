- Übersicht
ZTR: Virtus Total Return Fund Inc
Der Wechselkurs von ZTR hat sich für heute um 1.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.50 bis zu einem Hoch von 6.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virtus Total Return Fund Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ZTR heute?
Die Aktie von Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) notiert heute bei 6.54. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.50 - 6.56 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.46 und das Handelsvolumen erreichte 667. Das Live-Chart von ZTR zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ZTR Dividenden?
Virtus Total Return Fund Inc wird derzeit mit 6.54 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.47% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ZTR zu verfolgen.
Wie kaufe ich ZTR-Aktien?
Sie können Aktien von Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) zum aktuellen Kurs von 6.54 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.54 oder 6.84 platziert, während 667 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ZTR auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ZTR-Aktien?
Bei einer Investition in Virtus Total Return Fund Inc müssen die jährliche Spanne 5.22 - 6.56 und der aktuelle Kurs 6.54 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.24% und 8.10%, bevor sie Orders zu 6.54 oder 6.84 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ZTR.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Virtus Total Return Fund Inc.?
Der höchste Kurs von Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) im vergangenen Jahr lag bei 6.56. Innerhalb von 5.22 - 6.56 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.46 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Virtus Total Return Fund Inc mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Virtus Total Return Fund Inc.?
Der niedrigste Kurs von Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) im Laufe des Jahres betrug 5.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.54 und der Spanne 5.22 - 6.56 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ZTR live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ZTR statt?
Virtus Total Return Fund Inc hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.46 und 10.47% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.46
- Eröffnung
- 6.54
- Bid
- 6.54
- Ask
- 6.84
- Tief
- 6.50
- Hoch
- 6.56
- Volumen
- 667
- Tagesänderung
- 1.24%
- Monatsänderung
- 1.24%
- 6-Monatsänderung
- 8.10%
- Jahresänderung
- 10.47%