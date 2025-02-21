クォートセクション
通貨 / ZTR
ZTR: Virtus Total Return Fund Inc

6.54 USD 0.08 (1.24%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZTRの今日の為替レートは、1.24%変化しました。日中、通貨は1あたり6.50の安値と6.56の高値で取引されました。

Virtus Total Return Fund Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ZTR株の現在の価格は？

Virtus Total Return Fund Incの株価は本日6.54です。6.50 - 6.56内で取引され、前日の終値は6.46、取引量は667に達しました。ZTRのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Virtus Total Return Fund Incの株は配当を出しますか？

Virtus Total Return Fund Incの現在の価格は6.54です。配当方針は会社によりますが、投資家は10.47%やUSDにも注目します。ZTRの動きはライブチャートで確認できます。

ZTR株を買う方法は？

Virtus Total Return Fund Incの株は現在6.54で購入可能です。注文は通常6.54または6.84付近で行われ、667や0.00%が市場の動きを示します。ZTRの最新情報はライブチャートで確認できます。

ZTR株に投資する方法は？

Virtus Total Return Fund Incへの投資では、年間の値幅5.22 - 6.56と現在の6.54を考慮します。注文は多くの場合6.54や6.84で行われる前に、1.24%や8.10%と比較されます。ZTRの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Virtus Total Return Fund Inc.の株の最高値は？

Virtus Total Return Fund Inc.の過去1年の最高値は6.56でした。5.22 - 6.56内で株価は大きく変動し、6.46と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Virtus Total Return Fund Incのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Virtus Total Return Fund Inc.の株の最低値は？

Virtus Total Return Fund Inc.(ZTR)の年間最安値は5.22でした。現在の6.54や5.22 - 6.56と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ZTRの動きはライブチャートで確認できます。

ZTRの株式分割はいつ行われましたか？

Virtus Total Return Fund Incは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、6.46、10.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
6.50 6.56
1年のレンジ
5.22 6.56
以前の終値
6.46
始値
6.54
買値
6.54
買値
6.84
安値
6.50
高値
6.56
出来高
667
1日の変化
1.24%
1ヶ月の変化
1.24%
6ヶ月の変化
8.10%
1年の変化
10.47%
04 10月, 土曜日