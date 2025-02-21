- Aperçu
ZTR: Virtus Total Return Fund Inc
Le taux de change de ZTR a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.45 et à un maximum de 6.49.
Suivez la dynamique Virtus Total Return Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZTR Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action ZTR aujourd'hui ?
L'action Virtus Total Return Fund Inc est cotée à 6.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 6.46 et son volume d'échange a atteint 417. Le graphique en temps réel du cours de ZTR présente ces mises à jour.
L'action Virtus Total Return Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?
Virtus Total Return Fund Inc est actuellement valorisé à 6.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ZTR.
Comment acheter des actions ZTR ?
Vous pouvez acheter des actions Virtus Total Return Fund Inc au cours actuel de 6.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.46 ou de 6.76, le 417 et le -0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ZTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action ZTR ?
Investir dans Virtus Total Return Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.22 - 6.49 et le prix actuel 6.46. Beaucoup comparent 0.00% et 6.78% avant de passer des ordres à 6.46 ou 6.76. Consultez le graphique du cours de ZTR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Virtus Total Return Fund Inc. ?
Le cours le plus élevé de Virtus Total Return Fund Inc. l'année dernière était 6.49. Au cours de 5.22 - 6.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Virtus Total Return Fund Inc sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Virtus Total Return Fund Inc. ?
Le cours le plus bas de Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) sur l'année a été 5.22. Sa comparaison avec 6.46 et 5.22 - 6.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ZTR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action ZTR a-t-elle été divisée ?
Virtus Total Return Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.46 et 9.12% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.46
- Ouverture
- 6.48
- Bid
- 6.46
- Ask
- 6.76
- Plus Bas
- 6.45
- Plus Haut
- 6.49
- Volume
- 417
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- 6.78%
- Changement Annuel
- 9.12%
