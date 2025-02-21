CotationsSections
Devises / ZTR
ZTR: Virtus Total Return Fund Inc

6.46 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ZTR a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.45 et à un maximum de 6.49.

Suivez la dynamique Virtus Total Return Fund Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

ZTR Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ZTR aujourd'hui ?

L'action Virtus Total Return Fund Inc est cotée à 6.46 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.00%, a clôturé hier à 6.46 et son volume d'échange a atteint 417. Le graphique en temps réel du cours de ZTR présente ces mises à jour.

L'action Virtus Total Return Fund Inc verse-t-elle des dividendes ?

Virtus Total Return Fund Inc est actuellement valorisé à 6.46. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ZTR.

Comment acheter des actions ZTR ?

Vous pouvez acheter des actions Virtus Total Return Fund Inc au cours actuel de 6.46. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.46 ou de 6.76, le 417 et le -0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ZTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ZTR ?

Investir dans Virtus Total Return Fund Inc implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.22 - 6.49 et le prix actuel 6.46. Beaucoup comparent 0.00% et 6.78% avant de passer des ordres à 6.46 ou 6.76. Consultez le graphique du cours de ZTR en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Virtus Total Return Fund Inc. ?

Le cours le plus élevé de Virtus Total Return Fund Inc. l'année dernière était 6.49. Au cours de 5.22 - 6.49, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.46 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Virtus Total Return Fund Inc sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Virtus Total Return Fund Inc. ?

Le cours le plus bas de Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) sur l'année a été 5.22. Sa comparaison avec 6.46 et 5.22 - 6.49 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ZTR sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ZTR a-t-elle été divisée ?

Virtus Total Return Fund Inc a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.46 et 9.12% après les opérations sur titres.

Range quotidien
6.45 6.49
Range Annuel
5.22 6.49
Clôture Précédente
6.46
Ouverture
6.48
Bid
6.46
Ask
6.76
Plus Bas
6.45
Plus Haut
6.49
Volume
417
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.00%
Changement à 6 Mois
6.78%
Changement Annuel
9.12%
03 octobre, vendredi
10:05
USD
Discours de Williams, Membre du FOMC
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
Taux de Chômage
Act
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Salaires non-agricoles
Act
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Taux de Participation
Act
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne m/m
Act
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Rémunération Horaire Moyenne a/a
Act
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Masses Salariales Privées Non-Agricoles
Act
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Taux de Chômage U6
Act
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Services PMI de Markit
Act
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Composite PMI de Markit
Act
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI non manufacturier de l’ISM
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Emploi non manufacturier
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Prix non manufacturiers payés par l’ISM
Act
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
23.4 K