ZTR: Virtus Total Return Fund Inc
El tipo de cambio de ZTR de hoy ha cambiado un 1.24%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.50, mientras que el máximo ha alcanzado 6.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Virtus Total Return Fund Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ZTR hoy?
Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) se evalúa hoy en 6.54. El instrumento se negocia dentro de 6.50 - 6.56; el cierre de ayer ha sido 6.46 y el volumen comercial ha alcanzado 667. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ZTR en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Virtus Total Return Fund Inc?
Virtus Total Return Fund Inc se evalúa actualmente en 6.54. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.47% y USD. Monitoree los movimientos de ZTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ZTR?
Puede comprar acciones de Virtus Total Return Fund Inc (ZTR) al precio actual de 6.54. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 6.54 o 6.84, mientras que 667 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ZTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ZTR?
Invertir en Virtus Total Return Fund Inc implica tener en cuenta el rango anual 5.22 - 6.56 y el precio actual 6.54. Muchos comparan 1.24% y 8.10% antes de colocar órdenes en 6.54 o 6.84. Estudie los cambios diarios de precios de ZTR en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Virtus Total Return Fund Inc.?
El precio más alto de Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) en el último año ha sido 6.56. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 5.22 - 6.56, una comparación con 6.46 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Virtus Total Return Fund Inc en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Virtus Total Return Fund Inc.?
El precio más bajo de Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) para el año ha sido 5.22. La comparación con los actuales 6.54 y 5.22 - 6.56 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ZTR en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ZTR?
En el pasado, Virtus Total Return Fund Inc ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 6.46 y 10.47% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 6.46
- Open
- 6.54
- Bid
- 6.54
- Ask
- 6.84
- Low
- 6.50
- High
- 6.56
- Volumen
- 667
- Cambio diario
- 1.24%
- Cambio mensual
- 1.24%
- Cambio a 6 meses
- 8.10%
- Cambio anual
- 10.47%