ZTR: Virtus Total Return Fund Inc
Il tasso di cambio ZTR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.45 e ad un massimo di 6.49.
Segui le dinamiche di Virtus Total Return Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZTR News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni ZTR oggi?
Oggi le azioni Virtus Total Return Fund Inc sono prezzate a 6.46. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 6.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 417. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ZTR mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Virtus Total Return Fund Inc pagano dividendi?
Virtus Total Return Fund Inc è attualmente valutato a 6.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ZTR.
Come acquistare azioni ZTR?
Puoi acquistare azioni Virtus Total Return Fund Inc al prezzo attuale di 6.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.46 o 6.76, mentre 417 e -0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ZTR sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni ZTR?
Investire in Virtus Total Return Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 5.22 - 6.49 e il prezzo attuale 6.46. Molti confrontano 0.00% e 6.78% prima di effettuare ordini su 6.46 o 6.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ZTR con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Virtus Total Return Fund Inc.?
Il prezzo massimo di Virtus Total Return Fund Inc. nell'ultimo anno è stato 6.49. All'interno di 5.22 - 6.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Virtus Total Return Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Virtus Total Return Fund Inc.?
Il prezzo più basso di Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) nel corso dell'anno è stato 5.22. Confrontandolo con gli attuali 6.46 e 5.22 - 6.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ZTR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ZTR?
Virtus Total Return Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.46 e 9.12%.
- Chiusura Precedente
- 6.46
- Apertura
- 6.48
- Bid
- 6.46
- Ask
- 6.76
- Minimo
- 6.45
- Massimo
- 6.49
- Volume
- 417
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 6.78%
- Variazione Annuale
- 9.12%
