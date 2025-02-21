QuotazioniSezioni
Valute / ZTR
Tornare a Azioni

ZTR: Virtus Total Return Fund Inc

6.46 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZTR ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.45 e ad un massimo di 6.49.

Segui le dinamiche di Virtus Total Return Fund Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ZTR News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ZTR oggi?

Oggi le azioni Virtus Total Return Fund Inc sono prezzate a 6.46. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 6.46 e il volume degli scambi ha raggiunto 417. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ZTR mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Virtus Total Return Fund Inc pagano dividendi?

Virtus Total Return Fund Inc è attualmente valutato a 6.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ZTR.

Come acquistare azioni ZTR?

Puoi acquistare azioni Virtus Total Return Fund Inc al prezzo attuale di 6.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 6.46 o 6.76, mentre 417 e -0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ZTR sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ZTR?

Investire in Virtus Total Return Fund Inc implica considerare l'intervallo annuale 5.22 - 6.49 e il prezzo attuale 6.46. Molti confrontano 0.00% e 6.78% prima di effettuare ordini su 6.46 o 6.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ZTR con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Virtus Total Return Fund Inc.?

Il prezzo massimo di Virtus Total Return Fund Inc. nell'ultimo anno è stato 6.49. All'interno di 5.22 - 6.49, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 6.46 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Virtus Total Return Fund Inc utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Virtus Total Return Fund Inc.?

Il prezzo più basso di Virtus Total Return Fund Inc. (ZTR) nel corso dell'anno è stato 5.22. Confrontandolo con gli attuali 6.46 e 5.22 - 6.49 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ZTR muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ZTR?

Virtus Total Return Fund Inc ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 6.46 e 9.12%.

Intervallo Giornaliero
6.45 6.49
Intervallo Annuale
5.22 6.49
Chiusura Precedente
6.46
Apertura
6.48
Bid
6.46
Ask
6.76
Minimo
6.45
Massimo
6.49
Volume
417
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.00%
Variazione Semestrale
6.78%
Variazione Annuale
9.12%
03 ottobre, venerdì
10:05
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione
Agire
Fcst
4.2%
Prev
4.3%
12:30
USD
Libri Paga Non Agricoli
Agire
Fcst
84 K
Prev
22 K
12:30
USD
Tasso di Partecipazione
Agire
Fcst
62.2%
Prev
62.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario m/m
Agire
Fcst
0.4%
Prev
0.3%
12:30
USD
Guadagno Medio Orario a/a
Agire
Fcst
3.9%
Prev
3.7%
12:30
USD
Libri Paga Privati Non Agricoli
Agire
Fcst
98 K
Prev
38 K
12:30
USD
Tasso di Disoccupazione U6
Agire
Fcst
7.8%
Prev
8.1%
13:45
USD
Indice dei servizi S&P Global PMI
Agire
Fcst
56.4
Prev
54.5
13:45
USD
Indice Composito S&P Global PMI
Agire
Fcst
55.0
Prev
55.4
14:00
USD
PMI Non Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Non Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Non Manifatturieri ISM
Agire
Fcst
Prev
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
424
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
17:40
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
266.7 K
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
103.0 K
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
-172.5 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
23.4 K