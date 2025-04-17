CotaçõesSeções
Moedas / XBIL
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF

50.19 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do XBIL para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.19 e o mais alto foi 50.20.

Veja a dinâmica do par de moedas US Treasury 6 Month Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

XBIL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de XBIL hoje?

Hoje US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) está avaliado em 50.19. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 50.18, e o volume de negociação atingiu 36. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XBIL em tempo real.

As ações de US Treasury 6 Month Bill ETF pagam dividendos?

Atualmente US Treasury 6 Month Bill ETF está avaliado em 50.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.30% e USD. Monitore os movimentos de XBIL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de XBIL?

Você pode comprar ações de US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) pelo preço atual 50.19. Ordens geralmente são executadas perto de 50.19 ou 50.49, enquanto 36 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XBIL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de XBIL?

Investir em US Treasury 6 Month Bill ETF envolve considerar a faixa anual 49.90 - 50.22 e o preço atual 50.19. Muitos comparam 0.34% e 0.32% antes de enviar ordens em 50.19 ou 50.49. Estude as mudanças diárias de preço de XBIL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?

O maior preço de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) no último ano foi 50.22. As ações oscilaram bastante dentro de 49.90 - 50.22, e a comparação com 50.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de US Treasury 6 Month Bill ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?

O menor preço de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) no ano foi 49.90. A comparação com o preço atual 50.19 e 49.90 - 50.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XBIL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de XBIL?

No passado US Treasury 6 Month Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.18 e 0.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
50.19 50.20
Faixa anual
49.90 50.22
Fechamento anterior
50.18
Open
50.19
Bid
50.19
Ask
50.49
Low
50.19
High
50.20
Volume
36
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
0.34%
Mudança de 6 meses
0.32%
Mudança anual
0.30%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8