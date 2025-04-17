- Visão do mercado
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
A taxa do XBIL para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.19 e o mais alto foi 50.20.
Veja a dinâmica do par de moedas US Treasury 6 Month Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de XBIL hoje?
Hoje US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) está avaliado em 50.19. O instrumento é negociado dentro de 0.02%, o fechamento de ontem foi 50.18, e o volume de negociação atingiu 36. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de XBIL em tempo real.
As ações de US Treasury 6 Month Bill ETF pagam dividendos?
Atualmente US Treasury 6 Month Bill ETF está avaliado em 50.19. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.30% e USD. Monitore os movimentos de XBIL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de XBIL?
Você pode comprar ações de US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) pelo preço atual 50.19. Ordens geralmente são executadas perto de 50.19 ou 50.49, enquanto 36 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de XBIL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de XBIL?
Investir em US Treasury 6 Month Bill ETF envolve considerar a faixa anual 49.90 - 50.22 e o preço atual 50.19. Muitos comparam 0.34% e 0.32% antes de enviar ordens em 50.19 ou 50.49. Estude as mudanças diárias de preço de XBIL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
O maior preço de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) no último ano foi 50.22. As ações oscilaram bastante dentro de 49.90 - 50.22, e a comparação com 50.18 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de US Treasury 6 Month Bill ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
O menor preço de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) no ano foi 49.90. A comparação com o preço atual 50.19 e 49.90 - 50.22 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de XBIL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de XBIL?
No passado US Treasury 6 Month Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 50.18 e 0.30% após os eventos corporativos.
