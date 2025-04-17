- Panorámica
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
El tipo de cambio de XBIL de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 50.19, mientras que el máximo ha alcanzado 50.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Treasury 6 Month Bill ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
XBIL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de XBIL hoy?
US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) se evalúa hoy en 50.19. El instrumento se negocia dentro de 0.02%; el cierre de ayer ha sido 50.18 y el volumen comercial ha alcanzado 36. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios XBIL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de US Treasury 6 Month Bill ETF?
US Treasury 6 Month Bill ETF se evalúa actualmente en 50.19. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.30% y USD. Monitoree los movimientos de XBIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de XBIL?
Puede comprar acciones de US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) al precio actual de 50.19. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.19 o 50.49, mientras que 36 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de XBIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de XBIL?
Invertir en US Treasury 6 Month Bill ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.90 - 50.22 y el precio actual 50.19. Muchos comparan 0.34% y 0.32% antes de colocar órdenes en 50.19 o 50.49. Estudie los cambios diarios de precios de XBIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
El precio más alto de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) en el último año ha sido 50.22. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.90 - 50.22, una comparación con 50.18 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de US Treasury 6 Month Bill ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
El precio más bajo de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) para el año ha sido 49.90. La comparación con los actuales 50.19 y 49.90 - 50.22 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de XBIL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de XBIL?
En el pasado, US Treasury 6 Month Bill ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 50.18 y 0.30% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 50.18
- Open
- 50.19
- Bid
- 50.19
- Ask
- 50.49
- Low
- 50.19
- High
- 50.20
- Volumen
- 36
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 0.34%
- Cambio a 6 meses
- 0.32%
- Cambio anual
- 0.30%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8