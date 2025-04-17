- Übersicht
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
Der Wechselkurs von XBIL hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.19 bis zu einem Hoch von 50.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die US Treasury 6 Month Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von XBIL heute?
Die Aktie von US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) notiert heute bei 50.19. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 50.18 und das Handelsvolumen erreichte 146. Das Live-Chart von XBIL zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie XBIL Dividenden?
US Treasury 6 Month Bill ETF wird derzeit mit 50.19 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.30% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von XBIL zu verfolgen.
Wie kaufe ich XBIL-Aktien?
Sie können Aktien von US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) zum aktuellen Kurs von 50.19 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.19 oder 50.49 platziert, während 146 und -0.02% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von XBIL auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in XBIL-Aktien?
Bei einer Investition in US Treasury 6 Month Bill ETF müssen die jährliche Spanne 49.90 - 50.22 und der aktuelle Kurs 50.19 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.34% und 0.32%, bevor sie Orders zu 50.19 oder 50.49 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von XBIL.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
Der höchste Kurs von F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) im vergangenen Jahr lag bei 50.22. Innerhalb von 49.90 - 50.22 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 50.18 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von US Treasury 6 Month Bill ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
Der niedrigste Kurs von F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) im Laufe des Jahres betrug 49.90. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.19 und der Spanne 49.90 - 50.22 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von XBIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von XBIL statt?
US Treasury 6 Month Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 50.18 und 0.30% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.18
- Eröffnung
- 50.20
- Bid
- 50.19
- Ask
- 50.49
- Tief
- 50.19
- Hoch
- 50.20
- Volumen
- 146
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 0.34%
- 6-Monatsänderung
- 0.32%
- Jahresänderung
- 0.30%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8