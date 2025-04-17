- Panoramica
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
Il tasso di cambio XBIL ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.18 e ad un massimo di 50.19.
Segui le dinamiche di US Treasury 6 Month Bill ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni XBIL oggi?
Oggi le azioni US Treasury 6 Month Bill ETF sono prezzate a 50.18. Viene scambiato all'interno di -0.02%, la chiusura di ieri è stata 50.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 245. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XBIL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni US Treasury 6 Month Bill ETF pagano dividendi?
US Treasury 6 Month Bill ETF è attualmente valutato a 50.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XBIL.
Come acquistare azioni XBIL?
Puoi acquistare azioni US Treasury 6 Month Bill ETF al prezzo attuale di 50.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 50.18 o 50.48, mentre 245 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XBIL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni XBIL?
Investire in US Treasury 6 Month Bill ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.90 - 50.22 e il prezzo attuale 50.18. Molti confrontano 0.32% e 0.30% prima di effettuare ordini su 50.18 o 50.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XBIL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
Il prezzo massimo di F/m US Treasury 6 Month Bill ETF nell'ultimo anno è stato 50.22. All'interno di 49.90 - 50.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di US Treasury 6 Month Bill ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
Il prezzo più basso di F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) nel corso dell'anno è stato 49.90. Confrontandolo con gli attuali 50.18 e 49.90 - 50.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XBIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XBIL?
US Treasury 6 Month Bill ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.19 e 0.28%.
- Chiusura Precedente
- 50.19
- Apertura
- 50.18
- Bid
- 50.18
- Ask
- 50.48
- Minimo
- 50.18
- Massimo
- 50.19
- Volume
- 245
- Variazione giornaliera
- -0.02%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 0.30%
- Variazione Annuale
- 0.28%
