XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF

50.18 USD 0.01 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio XBIL ha avuto una variazione del -0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 50.18 e ad un massimo di 50.19.

Segui le dinamiche di US Treasury 6 Month Bill ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni XBIL oggi?

Oggi le azioni US Treasury 6 Month Bill ETF sono prezzate a 50.18. Viene scambiato all'interno di -0.02%, la chiusura di ieri è stata 50.19 e il volume degli scambi ha raggiunto 245. Il grafico dei prezzi in tempo reale di XBIL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni US Treasury 6 Month Bill ETF pagano dividendi?

US Treasury 6 Month Bill ETF è attualmente valutato a 50.18. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 0.28% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di XBIL.

Come acquistare azioni XBIL?

Puoi acquistare azioni US Treasury 6 Month Bill ETF al prezzo attuale di 50.18. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 50.18 o 50.48, mentre 245 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di XBIL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni XBIL?

Investire in US Treasury 6 Month Bill ETF implica considerare l'intervallo annuale 49.90 - 50.22 e il prezzo attuale 50.18. Molti confrontano 0.32% e 0.30% prima di effettuare ordini su 50.18 o 50.48. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di XBIL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?

Il prezzo massimo di F/m US Treasury 6 Month Bill ETF nell'ultimo anno è stato 50.22. All'interno di 49.90 - 50.22, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 50.19 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di US Treasury 6 Month Bill ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?

Il prezzo più basso di F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) nel corso dell'anno è stato 49.90. Confrontandolo con gli attuali 50.18 e 49.90 - 50.22 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda XBIL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di XBIL?

US Treasury 6 Month Bill ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 50.19 e 0.28%.

Intervallo Giornaliero
50.18 50.19
Intervallo Annuale
49.90 50.22
Chiusura Precedente
50.19
Apertura
50.18
Bid
50.18
Ask
50.48
Minimo
50.18
Massimo
50.19
Volume
245
Variazione giornaliera
-0.02%
Variazione Mensile
0.32%
Variazione Semestrale
0.30%
Variazione Annuale
0.28%
