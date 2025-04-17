报价部分
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF

50.18 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日XBIL汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点50.18和高点50.19进行交易。

关注US Treasury 6 Month Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

XBIL新闻

常见问题解答

XBIL股票今天的价格是多少？

US Treasury 6 Month Bill ETF股票今天的定价为50.18。它在-0.02%范围内交易，昨天的收盘价为50.19，交易量达到245。XBIL的实时价格图表显示了这些更新。

US Treasury 6 Month Bill ETF股票是否支付股息？

US Treasury 6 Month Bill ETF目前的价值为50.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.28%和USD。实时查看图表以跟踪XBIL走势。

如何购买XBIL股票？

您可以以50.18的当前价格购买US Treasury 6 Month Bill ETF股票。订单通常设置在50.18或50.48附近，而245和0.00%显示市场活动。立即关注XBIL的实时图表更新。

如何投资XBIL股票？

投资US Treasury 6 Month Bill ETF需要考虑年度范围49.90 - 50.22和当前价格50.18。许多人在以50.18或50.48下订单之前，会比较0.32%和。实时查看XBIL价格图表，了解每日变化。

F/m US Treasury 6 Month Bill ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，F/m US Treasury 6 Month Bill ETF的最高价格是50.22。在49.90 - 50.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 6 Month Bill ETF的绩效。

F/m US Treasury 6 Month Bill ETF股票的最低价格是多少？

F/m US Treasury 6 Month Bill ETF（XBIL）的最低价格为49.90。将其与当前的50.18和49.90 - 50.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XBIL股票是什么时候拆分的？

US Treasury 6 Month Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.19和0.28%中可见。

日范围
50.18 50.19
年范围
49.90 50.22
前一天收盘价
50.19
开盘价
50.18
卖价
50.18
买价
50.48
最低价
50.18
最高价
50.19
交易量
245
日变化
-0.02%
月变化
0.32%
6个月变化
0.30%
年变化
0.28%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8