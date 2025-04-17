XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
今日XBIL汇率已更改-0.02%。当日，交易品种以低点50.18和高点50.19进行交易。
关注US Treasury 6 Month Bill ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
XBIL新闻
常见问题解答
XBIL股票今天的价格是多少？
US Treasury 6 Month Bill ETF股票今天的定价为50.18。它在-0.02%范围内交易，昨天的收盘价为50.19，交易量达到245。XBIL的实时价格图表显示了这些更新。
US Treasury 6 Month Bill ETF股票是否支付股息？
US Treasury 6 Month Bill ETF目前的价值为50.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.28%和USD。实时查看图表以跟踪XBIL走势。
如何购买XBIL股票？
您可以以50.18的当前价格购买US Treasury 6 Month Bill ETF股票。订单通常设置在50.18或50.48附近，而245和0.00%显示市场活动。立即关注XBIL的实时图表更新。
如何投资XBIL股票？
投资US Treasury 6 Month Bill ETF需要考虑年度范围49.90 - 50.22和当前价格50.18。许多人在以50.18或50.48下订单之前，会比较0.32%和。实时查看XBIL价格图表，了解每日变化。
F/m US Treasury 6 Month Bill ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，F/m US Treasury 6 Month Bill ETF的最高价格是50.22。在49.90 - 50.22内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪US Treasury 6 Month Bill ETF的绩效。
F/m US Treasury 6 Month Bill ETF股票的最低价格是多少？
F/m US Treasury 6 Month Bill ETF（XBIL）的最低价格为49.90。将其与当前的50.18和49.90 - 50.22进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XBIL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XBIL股票是什么时候拆分的？
US Treasury 6 Month Bill ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.19和0.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 50.19
- 开盘价
- 50.18
- 卖价
- 50.18
- 买价
- 50.48
- 最低价
- 50.18
- 最高价
- 50.19
- 交易量
- 245
- 日变化
- -0.02%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 0.30%
- 年变化
- 0.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8