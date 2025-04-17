クォートセクション
通貨 / XBIL
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF

50.19 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

XBILの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり50.19の安値と50.20の高値で取引されました。

US Treasury 6 Month Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

XBIL株の現在の価格は？

US Treasury 6 Month Bill ETFの株価は本日50.19です。0.02%内で取引され、前日の終値は50.18、取引量は36に達しました。XBILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

US Treasury 6 Month Bill ETFの株は配当を出しますか？

US Treasury 6 Month Bill ETFの現在の価格は50.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.30%やUSDにも注目します。XBILの動きはライブチャートで確認できます。

XBIL株を買う方法は？

US Treasury 6 Month Bill ETFの株は現在50.19で購入可能です。注文は通常50.19または50.49付近で行われ、36や0.00%が市場の動きを示します。XBILの最新情報はライブチャートで確認できます。

XBIL株に投資する方法は？

US Treasury 6 Month Bill ETFへの投資では、年間の値幅49.90 - 50.22と現在の50.19を考慮します。注文は多くの場合50.19や50.49で行われる前に、0.34%や0.32%と比較されます。XBILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

F/m US Treasury 6 Month Bill ETFの株の最高値は？

F/m US Treasury 6 Month Bill ETFの過去1年の最高値は50.22でした。49.90 - 50.22内で株価は大きく変動し、50.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。US Treasury 6 Month Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

F/m US Treasury 6 Month Bill ETFの株の最低値は？

F/m US Treasury 6 Month Bill ETF(XBIL)の年間最安値は49.90でした。現在の50.19や49.90 - 50.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XBILの動きはライブチャートで確認できます。

XBILの株式分割はいつ行われましたか？

US Treasury 6 Month Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.18、0.30%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
50.19 50.20
1年のレンジ
49.90 50.22
以前の終値
50.18
始値
50.19
買値
50.19
買値
50.49
安値
50.19
高値
50.20
出来高
36
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
0.34%
6ヶ月の変化
0.32%
1年の変化
0.30%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8