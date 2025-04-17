- 概要
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
XBILの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり50.19の安値と50.20の高値で取引されました。
US Treasury 6 Month Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
XBIL News
よくあるご質問
XBIL株の現在の価格は？
US Treasury 6 Month Bill ETFの株価は本日50.19です。0.02%内で取引され、前日の終値は50.18、取引量は36に達しました。XBILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
US Treasury 6 Month Bill ETFの株は配当を出しますか？
US Treasury 6 Month Bill ETFの現在の価格は50.19です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.30%やUSDにも注目します。XBILの動きはライブチャートで確認できます。
XBIL株を買う方法は？
US Treasury 6 Month Bill ETFの株は現在50.19で購入可能です。注文は通常50.19または50.49付近で行われ、36や0.00%が市場の動きを示します。XBILの最新情報はライブチャートで確認できます。
XBIL株に投資する方法は？
US Treasury 6 Month Bill ETFへの投資では、年間の値幅49.90 - 50.22と現在の50.19を考慮します。注文は多くの場合50.19や50.49で行われる前に、0.34%や0.32%と比較されます。XBILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
F/m US Treasury 6 Month Bill ETFの株の最高値は？
F/m US Treasury 6 Month Bill ETFの過去1年の最高値は50.22でした。49.90 - 50.22内で株価は大きく変動し、50.18と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。US Treasury 6 Month Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
F/m US Treasury 6 Month Bill ETFの株の最低値は？
F/m US Treasury 6 Month Bill ETF(XBIL)の年間最安値は49.90でした。現在の50.19や49.90 - 50.22と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。XBILの動きはライブチャートで確認できます。
XBILの株式分割はいつ行われましたか？
US Treasury 6 Month Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、50.18、0.30%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 50.18
- 始値
- 50.19
- 買値
- 50.19
- 買値
- 50.49
- 安値
- 50.19
- 高値
- 50.20
- 出来高
- 36
- 1日の変化
- 0.02%
- 1ヶ月の変化
- 0.34%
- 6ヶ月の変化
- 0.32%
- 1年の変化
- 0.30%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8