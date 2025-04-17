КотировкиРазделы
Валюты / XBIL
Назад в Рынок акций США

XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF

50.18 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс XBIL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.18, а максимальная — 50.19.

Следите за динамикой US Treasury 6 Month Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости XBIL

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций XBIL сегодня?

US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) сегодня оценивается на уровне 50.18. Инструмент торгуется в пределах -0.02%, вчерашнее закрытие составило 50.19, а торговый объем достиг 245. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBIL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 6 Month Bill ETF?

US Treasury 6 Month Bill ETF в настоящее время оценивается в 50.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.28% и USD. Отслеживайте движения XBIL на графике в реальном времени.

Как купить акции XBIL?

Вы можете купить акции US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) по текущей цене 50.18. Ордера обычно размещаются около 50.18 или 50.48, тогда как 245 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBIL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции XBIL?

Инвестирование в US Treasury 6 Month Bill ETF предполагает учет годового диапазона 49.90 - 50.22 и текущей цены 50.18. Многие сравнивают 0.32% и 0.30% перед размещением ордеров на 50.18 или 50.48. Изучайте ежедневные изменения цены XBIL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?

Самая высокая цена F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) за последний год составила 50.22. Акции заметно колебались в пределах 49.90 - 50.22, сравнение с 50.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 6 Month Bill ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?

Самая низкая цена F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) за год составила 49.90. Сравнение с текущими 50.18 и 49.90 - 50.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций XBIL?

В прошлом US Treasury 6 Month Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.19 и 0.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
50.18 50.19
Годовой диапазон
49.90 50.22
Предыдущее закрытие
50.19
Open
50.18
Bid
50.18
Ask
50.48
Low
50.18
High
50.19
Объем
245
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
0.30%
Годовое изменение
0.28%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8