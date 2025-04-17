- Обзор рынка
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
Курс XBIL за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.18, а максимальная — 50.19.
Следите за динамикой US Treasury 6 Month Bill ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций XBIL сегодня?
US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) сегодня оценивается на уровне 50.18. Инструмент торгуется в пределах -0.02%, вчерашнее закрытие составило 50.19, а торговый объем достиг 245. Всю динамику можно отследить на ценовом графике XBIL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям US Treasury 6 Month Bill ETF?
US Treasury 6 Month Bill ETF в настоящее время оценивается в 50.18. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.28% и USD. Отслеживайте движения XBIL на графике в реальном времени.
Как купить акции XBIL?
Вы можете купить акции US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) по текущей цене 50.18. Ордера обычно размещаются около 50.18 или 50.48, тогда как 245 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения XBIL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции XBIL?
Инвестирование в US Treasury 6 Month Bill ETF предполагает учет годового диапазона 49.90 - 50.22 и текущей цены 50.18. Многие сравнивают 0.32% и 0.30% перед размещением ордеров на 50.18 или 50.48. Изучайте ежедневные изменения цены XBIL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
Самая высокая цена F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) за последний год составила 50.22. Акции заметно колебались в пределах 49.90 - 50.22, сравнение с 50.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику US Treasury 6 Month Bill ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции F/m US Treasury 6 Month Bill ETF?
Самая низкая цена F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) за год составила 49.90. Сравнение с текущими 50.18 и 49.90 - 50.22 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения XBIL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций XBIL?
В прошлом US Treasury 6 Month Bill ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 50.19 и 0.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 50.19
- Open
- 50.18
- Bid
- 50.18
- Ask
- 50.48
- Low
- 50.18
- High
- 50.19
- Объем
- 245
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 0.30%
- Годовое изменение
- 0.28%
