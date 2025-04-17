- Aperçu
XBIL: US Treasury 6 Month Bill ETF
Le taux de change de XBIL a changé de -0.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.18 et à un maximum de 50.19.
Suivez la dynamique US Treasury 6 Month Bill ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
XBIL Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action XBIL aujourd'hui ?
L'action US Treasury 6 Month Bill ETF est cotée à 50.18 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.02%, a clôturé hier à 50.19 et son volume d'échange a atteint 245. Le graphique en temps réel du cours de XBIL présente ces mises à jour.
L'action US Treasury 6 Month Bill ETF verse-t-elle des dividendes ?
US Treasury 6 Month Bill ETF est actuellement valorisé à 50.18. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 0.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de XBIL.
Comment acheter des actions XBIL ?
Vous pouvez acheter des actions US Treasury 6 Month Bill ETF au cours actuel de 50.18. Les ordres sont généralement placés à proximité de 50.18 ou de 50.48, le 245 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de XBIL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action XBIL ?
Investir dans US Treasury 6 Month Bill ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 49.90 - 50.22 et le prix actuel 50.18. Beaucoup comparent 0.32% et 0.30% avant de passer des ordres à 50.18 ou 50.48. Consultez le graphique du cours de XBIL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action F/m US Treasury 6 Month Bill ETF ?
Le cours le plus élevé de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF l'année dernière était 50.22. Au cours de 49.90 - 50.22, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.19 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de US Treasury 6 Month Bill ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action F/m US Treasury 6 Month Bill ETF ?
Le cours le plus bas de F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) sur l'année a été 49.90. Sa comparaison avec 50.18 et 49.90 - 50.22 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de XBIL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action XBIL a-t-elle été divisée ?
US Treasury 6 Month Bill ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.19 et 0.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.19
- Ouverture
- 50.18
- Bid
- 50.18
- Ask
- 50.48
- Plus Bas
- 50.18
- Plus Haut
- 50.19
- Volume
- 245
- Changement quotidien
- -0.02%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 0.30%
- Changement Annuel
- 0.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8