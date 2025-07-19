CotaçõesSeções
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF

154.55 USD 0.98 (0.63%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do VTWV para hoje mudou para -0.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 154.21 e o mais alto foi 155.66.

Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Russell 2000 Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

VTWV Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de VTWV hoje?

Hoje Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) está avaliado em 154.55. O instrumento é negociado dentro de -0.63%, o fechamento de ontem foi 155.53, e o volume de negociação atingiu 40. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VTWV em tempo real.

As ações de Vanguard Russell 2000 Value ETF pagam dividendos?

Atualmente Vanguard Russell 2000 Value ETF está avaliado em 154.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.34% e USD. Monitore os movimentos de VTWV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de VTWV?

Você pode comprar ações de Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) pelo preço atual 154.55. Ordens geralmente são executadas perto de 154.55 ou 154.85, enquanto 40 e -0.71% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VTWV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de VTWV?

Investir em Vanguard Russell 2000 Value ETF envolve considerar a faixa anual 113.94 - 161.65 e o preço atual 154.55. Muitos comparam 2.01% e 16.20% antes de enviar ordens em 154.55 ou 154.85. Estude as mudanças diárias de preço de VTWV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações ETF Shares?

O maior preço de ETF Shares (VTWV) no último ano foi 161.65. As ações oscilaram bastante dentro de 113.94 - 161.65, e a comparação com 155.53 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Vanguard Russell 2000 Value ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações ETF Shares?

O menor preço de ETF Shares (VTWV) no ano foi 113.94. A comparação com o preço atual 154.55 e 113.94 - 161.65 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VTWV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de VTWV?

No passado Vanguard Russell 2000 Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 155.53 e 5.34% após os eventos corporativos.

Faixa diária
154.21 155.66
Faixa anual
113.94 161.65
Fechamento anterior
155.53
Open
155.66
Bid
154.55
Ask
154.85
Low
154.21
High
155.66
Volume
40
Mudança diária
-0.63%
Mudança mensal
2.01%
Mudança de 6 meses
16.20%
Mudança anual
5.34%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
1.8%
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
-0.3%
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
94.2
Projeç.
100.7
Prév.
97.8