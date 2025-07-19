CotizacionesSecciones
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF

154.74 USD 0.79 (0.51%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VTWV de hoy ha cambiado un -0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 154.27, mientras que el máximo ha alcanzado 155.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Russell 2000 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

VTWV News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de VTWV hoy?

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) se evalúa hoy en 154.74. El instrumento se negocia dentro de -0.51%; el cierre de ayer ha sido 155.53 y el volumen comercial ha alcanzado 29. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VTWV en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Vanguard Russell 2000 Value ETF?

Vanguard Russell 2000 Value ETF se evalúa actualmente en 154.74. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.47% y USD. Monitoree los movimientos de VTWV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de VTWV?

Puede comprar acciones de Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) al precio actual de 154.74. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 154.74 o 155.04, mientras que 29 y -0.59% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VTWV en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de VTWV?

Invertir en Vanguard Russell 2000 Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 113.94 - 161.65 y el precio actual 154.74. Muchos comparan 2.13% y 16.35% antes de colocar órdenes en 154.74 o 155.04. Estudie los cambios diarios de precios de VTWV en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ETF Shares?

El precio más alto de ETF Shares (VTWV) en el último año ha sido 161.65. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 113.94 - 161.65, una comparación con 155.53 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Vanguard Russell 2000 Value ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ETF Shares?

El precio más bajo de ETF Shares (VTWV) para el año ha sido 113.94. La comparación con los actuales 154.74 y 113.94 - 161.65 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VTWV en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VTWV?

En el pasado, Vanguard Russell 2000 Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 155.53 y 5.47% después de las acciones corporativas.

Rango diario
154.27 155.66
Rango anual
113.94 161.65
Cierres anteriores
155.53
Open
155.66
Bid
154.74
Ask
155.04
Low
154.27
High
155.66
Volumen
29
Cambio diario
-0.51%
Cambio mensual
2.13%
Cambio a 6 meses
16.35%
Cambio anual
5.47%
