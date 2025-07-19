El tipo de cambio de VTWV de hoy ha cambiado un -0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 154.27, mientras que el máximo ha alcanzado 155.66.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Vanguard Russell 2000 Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.