- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF
Il tasso di cambio VTWV ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 154.91 e ad un massimo di 156.82.
Segui le dinamiche di Vanguard Russell 2000 Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTWV News
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Small-Cap Wins in Q3: Top-Performing ETFs in Focus
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VTWV oggi?
Oggi le azioni Vanguard Russell 2000 Value ETF sono prezzate a 155.53. Viene scambiato all'interno di 0.10%, la chiusura di ieri è stata 155.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 49. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VTWV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Vanguard Russell 2000 Value ETF pagano dividendi?
Vanguard Russell 2000 Value ETF è attualmente valutato a 155.53. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.00% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VTWV.
Come acquistare azioni VTWV?
Puoi acquistare azioni Vanguard Russell 2000 Value ETF al prezzo attuale di 155.53. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 155.53 o 155.83, mentre 49 e -0.82% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VTWV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VTWV?
Investire in Vanguard Russell 2000 Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 113.94 - 161.65 e il prezzo attuale 155.53. Molti confrontano 2.65% e 16.94% prima di effettuare ordini su 155.53 o 155.83. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VTWV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ETF Shares?
Il prezzo massimo di ETF Shares nell'ultimo anno è stato 161.65. All'interno di 113.94 - 161.65, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 155.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Vanguard Russell 2000 Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ETF Shares?
Il prezzo più basso di ETF Shares (VTWV) nel corso dell'anno è stato 113.94. Confrontandolo con gli attuali 155.53 e 113.94 - 161.65 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VTWV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VTWV?
Vanguard Russell 2000 Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 155.38 e 6.00%.
- Chiusura Precedente
- 155.38
- Apertura
- 156.82
- Bid
- 155.53
- Ask
- 155.83
- Minimo
- 154.91
- Massimo
- 156.82
- Volume
- 49
- Variazione giornaliera
- 0.10%
- Variazione Mensile
- 2.65%
- Variazione Semestrale
- 16.94%
- Variazione Annuale
- 6.00%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8