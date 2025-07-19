- Aperçu
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF
Le taux de change de VTWV a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 154.91 et à un maximum de 156.82.
Suivez la dynamique Vanguard Russell 2000 Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
VTWV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VTWV aujourd'hui ?
L'action Vanguard Russell 2000 Value ETF est cotée à 155.53 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.10%, a clôturé hier à 155.38 et son volume d'échange a atteint 49. Le graphique en temps réel du cours de VTWV présente ces mises à jour.
L'action Vanguard Russell 2000 Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
Vanguard Russell 2000 Value ETF est actuellement valorisé à 155.53. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 6.00% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VTWV.
Comment acheter des actions VTWV ?
Vous pouvez acheter des actions Vanguard Russell 2000 Value ETF au cours actuel de 155.53. Les ordres sont généralement placés à proximité de 155.53 ou de 155.83, le 49 et le -0.82% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VTWV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VTWV ?
Investir dans Vanguard Russell 2000 Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 113.94 - 161.65 et le prix actuel 155.53. Beaucoup comparent 2.65% et 16.94% avant de passer des ordres à 155.53 ou 155.83. Consultez le graphique du cours de VTWV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus élevé de ETF Shares l'année dernière était 161.65. Au cours de 113.94 - 161.65, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 155.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Vanguard Russell 2000 Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action ETF Shares ?
Le cours le plus bas de ETF Shares (VTWV) sur l'année a été 113.94. Sa comparaison avec 155.53 et 113.94 - 161.65 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VTWV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VTWV a-t-elle été divisée ?
Vanguard Russell 2000 Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 155.38 et 6.00% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 155.38
- Ouverture
- 156.82
- Bid
- 155.53
- Ask
- 155.83
- Plus Bas
- 154.91
- Plus Haut
- 156.82
- Volume
- 49
- Changement quotidien
- 0.10%
- Changement Mensuel
- 2.65%
- Changement à 6 Mois
- 16.94%
- Changement Annuel
- 6.00%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8