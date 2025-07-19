报价部分
货币 / VTWV
回到股票

VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF

154.74 USD 0.79 (0.51%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VTWV汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点154.27和高点155.66进行交易。

关注Vanguard Russell 2000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VTWV新闻

常见问题解答

VTWV股票今天的价格是多少？

Vanguard Russell 2000 Value ETF股票今天的定价为154.74。它在-0.51%范围内交易，昨天的收盘价为155.53，交易量达到29。VTWV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 2000 Value ETF股票是否支付股息？

Vanguard Russell 2000 Value ETF目前的价值为154.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.47%和USD。实时查看图表以跟踪VTWV走势。

如何购买VTWV股票？

您可以以154.74的当前价格购买Vanguard Russell 2000 Value ETF股票。订单通常设置在154.74或155.04附近，而29和-0.59%显示市场活动。立即关注VTWV的实时图表更新。

如何投资VTWV股票？

投资Vanguard Russell 2000 Value ETF需要考虑年度范围113.94 - 161.65和当前价格154.74。许多人在以154.74或155.04下订单之前，会比较2.13%和。实时查看VTWV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ETF Shares的最高价格是161.65。在113.94 - 161.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 2000 Value ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？

ETF Shares（VTWV）的最低价格为113.94。将其与当前的154.74和113.94 - 161.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VTWV股票是什么时候拆分的？

Vanguard Russell 2000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、155.53和5.47%中可见。

日范围
154.27 155.66
年范围
113.94 161.65
前一天收盘价
155.53
开盘价
155.66
卖价
154.74
买价
155.04
最低价
154.27
最高价
155.66
交易量
29
日变化
-0.51%
月变化
2.13%
6个月变化
16.35%
年变化
5.47%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8