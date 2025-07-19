VTWV股票今天的价格是多少？ Vanguard Russell 2000 Value ETF股票今天的定价为154.74。它在-0.51%范围内交易，昨天的收盘价为155.53，交易量达到29。VTWV的实时价格图表显示了这些更新。

Vanguard Russell 2000 Value ETF股票是否支付股息？ Vanguard Russell 2000 Value ETF目前的价值为154.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.47%和USD。实时查看图表以跟踪VTWV走势。

如何购买VTWV股票？ 您可以以154.74的当前价格购买Vanguard Russell 2000 Value ETF股票。订单通常设置在154.74或155.04附近，而29和-0.59%显示市场活动。立即关注VTWV的实时图表更新。

如何投资VTWV股票？ 投资Vanguard Russell 2000 Value ETF需要考虑年度范围113.94 - 161.65和当前价格154.74。许多人在以154.74或155.04下订单之前，会比较2.13%和。实时查看VTWV价格图表，了解每日变化。

ETF Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ETF Shares的最高价格是161.65。在113.94 - 161.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 2000 Value ETF的绩效。

ETF Shares股票的最低价格是多少？ ETF Shares（VTWV）的最低价格为113.94。将其与当前的154.74和113.94 - 161.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。