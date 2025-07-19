VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF
今日VTWV汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点154.27和高点155.66进行交易。
关注Vanguard Russell 2000 Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VTWV新闻
常见问题解答
VTWV股票今天的价格是多少？
Vanguard Russell 2000 Value ETF股票今天的定价为154.74。它在-0.51%范围内交易，昨天的收盘价为155.53，交易量达到29。VTWV的实时价格图表显示了这些更新。
Vanguard Russell 2000 Value ETF股票是否支付股息？
Vanguard Russell 2000 Value ETF目前的价值为154.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.47%和USD。实时查看图表以跟踪VTWV走势。
如何购买VTWV股票？
您可以以154.74的当前价格购买Vanguard Russell 2000 Value ETF股票。订单通常设置在154.74或155.04附近，而29和-0.59%显示市场活动。立即关注VTWV的实时图表更新。
如何投资VTWV股票？
投资Vanguard Russell 2000 Value ETF需要考虑年度范围113.94 - 161.65和当前价格154.74。许多人在以154.74或155.04下订单之前，会比较2.13%和。实时查看VTWV价格图表，了解每日变化。
ETF Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ETF Shares的最高价格是161.65。在113.94 - 161.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Vanguard Russell 2000 Value ETF的绩效。
ETF Shares股票的最低价格是多少？
ETF Shares（VTWV）的最低价格为113.94。将其与当前的154.74和113.94 - 161.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VTWV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VTWV股票是什么时候拆分的？
Vanguard Russell 2000 Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、155.53和5.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 155.53
- 开盘价
- 155.66
- 卖价
- 154.74
- 买价
- 155.04
- 最低价
- 154.27
- 最高价
- 155.66
- 交易量
- 29
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- 2.13%
- 6个月变化
- 16.35%
- 年变化
- 5.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8