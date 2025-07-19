- 概要
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWVの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり154.27の安値と155.66の高値で取引されました。
Vanguard Russell 2000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VTWV株の現在の価格は？
Vanguard Russell 2000 Value ETFの株価は本日154.74です。-0.51%内で取引され、前日の終値は155.53、取引量は29に達しました。VTWVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Vanguard Russell 2000 Value ETFの株は配当を出しますか？
Vanguard Russell 2000 Value ETFの現在の価格は154.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.47%やUSDにも注目します。VTWVの動きはライブチャートで確認できます。
VTWV株を買う方法は？
Vanguard Russell 2000 Value ETFの株は現在154.74で購入可能です。注文は通常154.74または155.04付近で行われ、29や-0.59%が市場の動きを示します。VTWVの最新情報はライブチャートで確認できます。
VTWV株に投資する方法は？
Vanguard Russell 2000 Value ETFへの投資では、年間の値幅113.94 - 161.65と現在の154.74を考慮します。注文は多くの場合154.74や155.04で行われる前に、2.13%や16.35%と比較されます。VTWVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最高値は？
ETF Sharesの過去1年の最高値は161.65でした。113.94 - 161.65内で株価は大きく変動し、155.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 2000 Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ETF Sharesの株の最低値は？
ETF Shares(VTWV)の年間最安値は113.94でした。現在の154.74や113.94 - 161.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTWVの動きはライブチャートで確認できます。
VTWVの株式分割はいつ行われましたか？
Vanguard Russell 2000 Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、155.53、5.47%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 155.53
- 始値
- 155.66
- 買値
- 154.74
- 買値
- 155.04
- 安値
- 154.27
- 高値
- 155.66
- 出来高
- 29
- 1日の変化
- -0.51%
- 1ヶ月の変化
- 2.13%
- 6ヶ月の変化
- 16.35%
- 1年の変化
- 5.47%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8