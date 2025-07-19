クォートセクション
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF

154.74 USD 0.79 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VTWVの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり154.27の安値と155.66の高値で取引されました。

Vanguard Russell 2000 Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

VTWV News

よくあるご質問

VTWV株の現在の価格は？

Vanguard Russell 2000 Value ETFの株価は本日154.74です。-0.51%内で取引され、前日の終値は155.53、取引量は29に達しました。VTWVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Vanguard Russell 2000 Value ETFの株は配当を出しますか？

Vanguard Russell 2000 Value ETFの現在の価格は154.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.47%やUSDにも注目します。VTWVの動きはライブチャートで確認できます。

VTWV株を買う方法は？

Vanguard Russell 2000 Value ETFの株は現在154.74で購入可能です。注文は通常154.74または155.04付近で行われ、29や-0.59%が市場の動きを示します。VTWVの最新情報はライブチャートで確認できます。

VTWV株に投資する方法は？

Vanguard Russell 2000 Value ETFへの投資では、年間の値幅113.94 - 161.65と現在の154.74を考慮します。注文は多くの場合154.74や155.04で行われる前に、2.13%や16.35%と比較されます。VTWVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最高値は？

ETF Sharesの過去1年の最高値は161.65でした。113.94 - 161.65内で株価は大きく変動し、155.53と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Vanguard Russell 2000 Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ETF Sharesの株の最低値は？

ETF Shares(VTWV)の年間最安値は113.94でした。現在の154.74や113.94 - 161.65と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VTWVの動きはライブチャートで確認できます。

VTWVの株式分割はいつ行われましたか？

Vanguard Russell 2000 Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、155.53、5.47%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
154.27 155.66
1年のレンジ
113.94 161.65
以前の終値
155.53
始値
155.66
買値
154.74
買値
155.04
安値
154.27
高値
155.66
出来高
29
1日の変化
-0.51%
1ヶ月の変化
2.13%
6ヶ月の変化
16.35%
1年の変化
5.47%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8