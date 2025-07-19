- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF
Der Wechselkurs von VTWV hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 154.21 bis zu einem Hoch von 155.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Russell 2000 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTWV News
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Small-Cap Wins in Q3: Top-Performing ETFs in Focus
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VTWV heute?
Die Aktie von Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) notiert heute bei 154.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.63% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 155.53 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von VTWV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VTWV Dividenden?
Vanguard Russell 2000 Value ETF wird derzeit mit 154.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VTWV zu verfolgen.
Wie kaufe ich VTWV-Aktien?
Sie können Aktien von Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) zum aktuellen Kurs von 154.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 154.55 oder 154.85 platziert, während 40 und -0.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VTWV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VTWV-Aktien?
Bei einer Investition in Vanguard Russell 2000 Value ETF müssen die jährliche Spanne 113.94 - 161.65 und der aktuelle Kurs 154.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.01% und 16.20%, bevor sie Orders zu 154.55 oder 154.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VTWV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der höchste Kurs von ETF Shares (VTWV) im vergangenen Jahr lag bei 161.65. Innerhalb von 113.94 - 161.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 155.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Russell 2000 Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?
Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VTWV) im Laufe des Jahres betrug 113.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 154.55 und der Spanne 113.94 - 161.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VTWV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VTWV statt?
Vanguard Russell 2000 Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 155.53 und 5.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 155.53
- Eröffnung
- 155.66
- Bid
- 154.55
- Ask
- 154.85
- Tief
- 154.21
- Hoch
- 155.66
- Volumen
- 40
- Tagesänderung
- -0.63%
- Monatsänderung
- 2.01%
- 6-Monatsänderung
- 16.20%
- Jahresänderung
- 5.34%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8