VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF

154.55 USD 0.98 (0.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTWV hat sich für heute um -0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 154.21 bis zu einem Hoch von 155.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Russell 2000 Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

VTWV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VTWV heute?

Die Aktie von Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) notiert heute bei 154.55. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.63% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 155.53 und das Handelsvolumen erreichte 40. Das Live-Chart von VTWV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VTWV Dividenden?

Vanguard Russell 2000 Value ETF wird derzeit mit 154.55 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.34% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VTWV zu verfolgen.

Wie kaufe ich VTWV-Aktien?

Sie können Aktien von Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) zum aktuellen Kurs von 154.55 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 154.55 oder 154.85 platziert, während 40 und -0.71% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VTWV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VTWV-Aktien?

Bei einer Investition in Vanguard Russell 2000 Value ETF müssen die jährliche Spanne 113.94 - 161.65 und der aktuelle Kurs 154.55 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.01% und 16.20%, bevor sie Orders zu 154.55 oder 154.85 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VTWV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der höchste Kurs von ETF Shares (VTWV) im vergangenen Jahr lag bei 161.65. Innerhalb von 113.94 - 161.65 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 155.53 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Vanguard Russell 2000 Value ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ETF Shares?

Der niedrigste Kurs von ETF Shares (VTWV) im Laufe des Jahres betrug 113.94. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 154.55 und der Spanne 113.94 - 161.65 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VTWV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VTWV statt?

Vanguard Russell 2000 Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 155.53 und 5.34% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
154.21 155.66
Jahresspanne
113.94 161.65
Vorheriger Schlusskurs
155.53
Eröffnung
155.66
Bid
154.55
Ask
154.85
Tief
154.21
Hoch
155.66
Volumen
40
Tagesänderung
-0.63%
Monatsänderung
2.01%
6-Monatsänderung
16.20%
Jahresänderung
5.34%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8