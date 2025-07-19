КотировкиРазделы
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF

155.53 USD 0.15 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VTWV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 154.91, а максимальная — 156.82.

Следите за динамикой Vanguard Russell 2000 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций VTWV сегодня?

Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) сегодня оценивается на уровне 155.53. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 155.38, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTWV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 2000 Value ETF?

Vanguard Russell 2000 Value ETF в настоящее время оценивается в 155.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.00% и USD. Отслеживайте движения VTWV на графике в реальном времени.

Как купить акции VTWV?

Вы можете купить акции Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) по текущей цене 155.53. Ордера обычно размещаются около 155.53 или 155.83, тогда как 49 и -0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTWV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VTWV?

Инвестирование в Vanguard Russell 2000 Value ETF предполагает учет годового диапазона 113.94 - 161.65 и текущей цены 155.53. Многие сравнивают 2.65% и 16.94% перед размещением ордеров на 155.53 или 155.83. Изучайте ежедневные изменения цены VTWV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?

Самая высокая цена ETF Shares (VTWV) за последний год составила 161.65. Акции заметно колебались в пределах 113.94 - 161.65, сравнение с 155.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 2000 Value ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?

Самая низкая цена ETF Shares (VTWV) за год составила 113.94. Сравнение с текущими 155.53 и 113.94 - 161.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTWV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VTWV?

В прошлом Vanguard Russell 2000 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 155.38 и 6.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
154.91 156.82
Годовой диапазон
113.94 161.65
Предыдущее закрытие
155.38
Open
156.82
Bid
155.53
Ask
155.83
Low
154.91
High
156.82
Объем
49
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
2.65%
6-месячное изменение
16.94%
Годовое изменение
6.00%
