- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VTWV: Vanguard Russell 2000 Value ETF
Курс VTWV за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 154.91, а максимальная — 156.82.
Следите за динамикой Vanguard Russell 2000 Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTWV
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Small-Cap Wins in Q3: Top-Performing ETFs in Focus
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- FNDA: Small Cap Value ETF Outperforming The Benchmark (NYSEARCA:FNDA)
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- AVUV: How This Active Small-Cap Value ETF Can Fit In Your Portfolio (NYSEARCA:AVUV)
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Should Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) Be on Your Investing Radar?
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VTWV сегодня?
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) сегодня оценивается на уровне 155.53. Инструмент торгуется в пределах 0.10%, вчерашнее закрытие составило 155.38, а торговый объем достиг 49. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VTWV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Vanguard Russell 2000 Value ETF?
Vanguard Russell 2000 Value ETF в настоящее время оценивается в 155.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.00% и USD. Отслеживайте движения VTWV на графике в реальном времени.
Как купить акции VTWV?
Вы можете купить акции Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) по текущей цене 155.53. Ордера обычно размещаются около 155.53 или 155.83, тогда как 49 и -0.82% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VTWV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VTWV?
Инвестирование в Vanguard Russell 2000 Value ETF предполагает учет годового диапазона 113.94 - 161.65 и текущей цены 155.53. Многие сравнивают 2.65% и 16.94% перед размещением ордеров на 155.53 или 155.83. Изучайте ежедневные изменения цены VTWV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ETF Shares?
Самая высокая цена ETF Shares (VTWV) за последний год составила 161.65. Акции заметно колебались в пределах 113.94 - 161.65, сравнение с 155.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Vanguard Russell 2000 Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ETF Shares?
Самая низкая цена ETF Shares (VTWV) за год составила 113.94. Сравнение с текущими 155.53 и 113.94 - 161.65 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VTWV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VTWV?
В прошлом Vanguard Russell 2000 Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 155.38 и 6.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 155.38
- Open
- 156.82
- Bid
- 155.53
- Ask
- 155.83
- Low
- 154.91
- High
- 156.82
- Объем
- 49
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 2.65%
- 6-месячное изменение
- 16.94%
- Годовое изменение
- 6.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8