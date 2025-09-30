CotaçõesSeções
Moedas / USB-PA
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int

840.00 USD 10.00 (1.20%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do USB-PA para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 840.00 e o mais alto foi 840.00.

Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de USB-PA hoje?

Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) está avaliado em 840.00. O instrumento é negociado dentro de 1.20%, o fechamento de ontem foi 830.00, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PA em tempo real.

As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int pagam dividendos?

Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int está avaliado em 840.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.00% e USD. Monitore os movimentos de USB-PA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de USB-PA?

Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) pelo preço atual 840.00. Ordens geralmente são executadas perto de 840.00 ou 840.30, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de USB-PA?

Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int envolve considerar a faixa anual 823.00 - 847.00 e o preço atual 840.00. Muitos comparam 1.86% e -0.00% antes de enviar ordens em 840.00 ou 840.30. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?

O maior preço de US BANCORP (USB-PA) no último ano foi 847.00. As ações oscilaram bastante dentro de 823.00 - 847.00, e a comparação com 830.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?

O menor preço de US BANCORP (USB-PA) no ano foi 823.00. A comparação com o preço atual 840.00 e 823.00 - 847.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PA?

No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 830.00 e -0.00% após os eventos corporativos.

Faixa diária
840.00 840.00
Faixa anual
823.00 847.00
Fechamento anterior
830.00
Open
840.00
Bid
840.00
Ask
840.30
Low
840.00
High
840.00
Volume
1
Mudança diária
1.20%
Mudança mensal
1.86%
Mudança de 6 meses
-0.00%
Mudança anual
-0.00%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4