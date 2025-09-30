- Visão do mercado
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int
A taxa do USB-PA para hoje mudou para 1.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 840.00 e o mais alto foi 840.00.
Veja a dinâmica do par de moedas U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de USB-PA hoje?
Hoje U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) está avaliado em 840.00. O instrumento é negociado dentro de 1.20%, o fechamento de ontem foi 830.00, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de USB-PA em tempo real.
As ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int pagam dividendos?
Atualmente U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int está avaliado em 840.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.00% e USD. Monitore os movimentos de USB-PA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de USB-PA?
Você pode comprar ações de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) pelo preço atual 840.00. Ordens geralmente são executadas perto de 840.00 ou 840.30, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de USB-PA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de USB-PA?
Investir em U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int envolve considerar a faixa anual 823.00 - 847.00 e o preço atual 840.00. Muitos comparam 1.86% e -0.00% antes de enviar ordens em 840.00 ou 840.30. Estude as mudanças diárias de preço de USB-PA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações US BANCORP?
O maior preço de US BANCORP (USB-PA) no último ano foi 847.00. As ações oscilaram bastante dentro de 823.00 - 847.00, e a comparação com 830.00 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações US BANCORP?
O menor preço de US BANCORP (USB-PA) no ano foi 823.00. A comparação com o preço atual 840.00 e 823.00 - 847.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de USB-PA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de USB-PA?
No passado U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 830.00 e -0.00% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 830.00
- Open
- 840.00
- Bid
- 840.00
- Ask
- 840.30
- Low
- 840.00
- High
- 840.00
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.20%
- Mudança mensal
- 1.86%
- Mudança de 6 meses
- -0.00%
- Mudança anual
- -0.00%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4