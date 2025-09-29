- 概要
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int
USB-PAの今日の為替レートは、1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり840.00の安値と840.00の高値で取引されました。
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
USB-PA株の現在の価格は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intの株価は本日840.00です。1.20%内で取引され、前日の終値は830.00、取引量は1に達しました。USB-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intの株は配当を出しますか？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intの現在の価格は840.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.00%やUSDにも注目します。USB-PAの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PA株を買う方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intの株は現在840.00で購入可能です。注文は通常840.00または840.30付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。USB-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
USB-PA株に投資する方法は？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intへの投資では、年間の値幅823.00 - 847.00と現在の840.00を考慮します。注文は多くの場合840.00や840.30で行われる前に、1.86%や-0.00%と比較されます。USB-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最高値は？
US BANCORPの過去1年の最高値は847.00でした。823.00 - 847.00内で株価は大きく変動し、830.00と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
US BANCORPの株の最低値は？
US BANCORP(USB-PA)の年間最安値は823.00でした。現在の840.00や823.00 - 847.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。USB-PAの動きはライブチャートで確認できます。
USB-PAの株式分割はいつ行われましたか？
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th intは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、830.00、-0.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 830.00
- 始値
- 840.00
- 買値
- 840.00
- 買値
- 840.30
- 安値
- 840.00
- 高値
- 840.00
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.20%
- 1ヶ月の変化
- 1.86%
- 6ヶ月の変化
- -0.00%
- 1年の変化
- -0.00%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前