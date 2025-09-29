- Обзор рынка
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int
Курс USB-PA за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 840.00, а максимальная — 840.00.
Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций USB-PA сегодня?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) сегодня оценивается на уровне 840.00. Инструмент торгуется в пределах 1.20%, вчерашнее закрытие составило 830.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int в настоящее время оценивается в 840.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.00% и USD. Отслеживайте движения USB-PA на графике в реальном времени.
Как купить акции USB-PA?
Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) по текущей цене 840.00. Ордера обычно размещаются около 840.00 или 840.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции USB-PA?
Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int предполагает учет годового диапазона 823.00 - 847.00 и текущей цены 840.00. Многие сравнивают 1.86% и -0.00% перед размещением ордеров на 840.00 или 840.30. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?
Самая высокая цена US BANCORP (USB-PA) за последний год составила 847.00. Акции заметно колебались в пределах 823.00 - 847.00, сравнение с 830.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?
Самая низкая цена US BANCORP (USB-PA) за год составила 823.00. Сравнение с текущими 840.00 и 823.00 - 847.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций USB-PA?
В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 830.00 и -0.00% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 830.00
- Open
- 840.00
- Bid
- 840.00
- Ask
- 840.30
- Low
- 840.00
- High
- 840.00
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 1.86%
- 6-месячное изменение
- -0.00%
- Годовое изменение
- -0.00%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%