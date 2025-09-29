КотировкиРазделы
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int

840.00 USD 10.00 (1.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USB-PA за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 840.00, а максимальная — 840.00.

Следите за динамикой U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций USB-PA сегодня?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) сегодня оценивается на уровне 840.00. Инструмент торгуется в пределах 1.20%, вчерашнее закрытие составило 830.00, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике USB-PA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int в настоящее время оценивается в 840.00. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.00% и USD. Отслеживайте движения USB-PA на графике в реальном времени.

Как купить акции USB-PA?

Вы можете купить акции U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) по текущей цене 840.00. Ордера обычно размещаются около 840.00 или 840.30, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения USB-PA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции USB-PA?

Инвестирование в U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int предполагает учет годового диапазона 823.00 - 847.00 и текущей цены 840.00. Многие сравнивают 1.86% и -0.00% перед размещением ордеров на 840.00 или 840.30. Изучайте ежедневные изменения цены USB-PA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции US BANCORP?

Самая высокая цена US BANCORP (USB-PA) за последний год составила 847.00. Акции заметно колебались в пределах 823.00 - 847.00, сравнение с 830.00 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции US BANCORP?

Самая низкая цена US BANCORP (USB-PA) за год составила 823.00. Сравнение с текущими 840.00 и 823.00 - 847.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения USB-PA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций USB-PA?

В прошлом U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 830.00 и -0.00% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
840.00 840.00
Годовой диапазон
823.00 847.00
Предыдущее закрытие
830.00
Open
840.00
Bid
840.00
Ask
840.30
Low
840.00
High
840.00
Объем
1
Дневное изменение
1.20%
Месячное изменение
1.86%
6-месячное изменение
-0.00%
Годовое изменение
-0.00%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.