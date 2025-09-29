报价部分
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int

830.00 USD 11.32 (1.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日USB-PA汇率已更改-1.35%。当日，交易品种以低点830.00和高点830.00进行交易。

关注U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

USB-PA股票今天的价格是多少？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int股票今天的定价为830.00。它在-1.35%范围内交易，昨天的收盘价为841.32，交易量达到1。USB-PA的实时价格图表显示了这些更新。

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int股票是否支付股息？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int目前的价值为830.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.19%和USD。实时查看图表以跟踪USB-PA走势。

如何购买USB-PA股票？

您可以以830.00的当前价格购买U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int股票。订单通常设置在830.00或830.30附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注USB-PA的实时图表更新。

如何投资USB-PA股票？

投资U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int需要考虑年度范围823.00 - 847.00和当前价格830.00。许多人在以830.00或830.30下订单之前，会比较0.65%和。实时查看USB-PA价格图表，了解每日变化。

US BANCORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，US BANCORP的最高价格是847.00。在823.00 - 847.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int的绩效。

US BANCORP股票的最低价格是多少？

US BANCORP（USB-PA）的最低价格为823.00。将其与当前的830.00和823.00 - 847.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看USB-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

USB-PA股票是什么时候拆分的？

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、841.32和-1.19%中可见。

日范围
830.00 830.00
年范围
823.00 847.00
前一天收盘价
841.32
开盘价
830.00
卖价
830.00
买价
830.30
最低价
830.00
最高价
830.00
交易量
1
日变化
-1.35%
月变化
0.65%
6个月变化
-1.19%
年变化
-1.19%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值