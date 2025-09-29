- Panorámica
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int
El tipo de cambio de USB-PA de hoy ha cambiado un -1.35%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 830.00, mientras que el máximo ha alcanzado 830.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de USB-PA hoy?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) se evalúa hoy en 830.00. El instrumento se negocia dentro de -1.35%; el cierre de ayer ha sido 841.32 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios USB-PA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int se evalúa actualmente en 830.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.19% y USD. Monitoree los movimientos de USB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de USB-PA?
Puede comprar acciones de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) al precio actual de 830.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 830.00 o 830.30, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de USB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de USB-PA?
Invertir en U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int implica tener en cuenta el rango anual 823.00 - 847.00 y el precio actual 830.00. Muchos comparan 0.65% y -1.19% antes de colocar órdenes en 830.00 o 830.30. Estudie los cambios diarios de precios de USB-PA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de US BANCORP?
El precio más alto de US BANCORP (USB-PA) en el último año ha sido 847.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 823.00 - 847.00, una comparación con 841.32 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de US BANCORP?
El precio más bajo de US BANCORP (USB-PA) para el año ha sido 823.00. La comparación con los actuales 830.00 y 823.00 - 847.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de USB-PA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de USB-PA?
En el pasado, U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 841.32 y -1.19% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 841.32
- Open
- 830.00
- Bid
- 830.00
- Ask
- 830.30
- Low
- 830.00
- High
- 830.00
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -1.35%
- Cambio mensual
- 0.65%
- Cambio a 6 meses
- -1.19%
- Cambio anual
- -1.19%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.