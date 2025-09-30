KurseKategorien
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int

830.00 USD 11.32 (1.35%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USB-PA hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 830.00 bis zu einem Hoch von 830.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von USB-PA heute?

Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) notiert heute bei 830.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 841.32 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von USB-PA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie USB-PA Dividenden?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int wird derzeit mit 830.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PA zu verfolgen.

Wie kaufe ich USB-PA-Aktien?

Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) zum aktuellen Kurs von 830.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 830.00 oder 830.30 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in USB-PA-Aktien?

Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int müssen die jährliche Spanne 823.00 - 847.00 und der aktuelle Kurs 830.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.65% und -1.19%, bevor sie Orders zu 830.00 oder 830.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PA) im vergangenen Jahr lag bei 847.00. Innerhalb von 823.00 - 847.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 841.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?

Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PA) im Laufe des Jahres betrug 823.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 830.00 und der Spanne 823.00 - 847.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von USB-PA statt?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 841.32 und -1.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
830.00 830.00
Jahresspanne
823.00 847.00
Vorheriger Schlusskurs
841.32
Eröffnung
830.00
Bid
830.00
Ask
830.30
Tief
830.00
Hoch
830.00
Volumen
1
Tagesänderung
-1.35%
Monatsänderung
0.65%
6-Monatsänderung
-1.19%
Jahresänderung
-1.19%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4