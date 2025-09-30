- Übersicht
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int
Der Wechselkurs von USB-PA hat sich für heute um -1.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 830.00 bis zu einem Hoch von 830.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von USB-PA heute?
Die Aktie von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) notiert heute bei 830.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von -1.35% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 841.32 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von USB-PA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie USB-PA Dividenden?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int wird derzeit mit 830.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.19% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von USB-PA zu verfolgen.
Wie kaufe ich USB-PA-Aktien?
Sie können Aktien von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int (USB-PA) zum aktuellen Kurs von 830.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 830.00 oder 830.30 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von USB-PA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in USB-PA-Aktien?
Bei einer Investition in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int müssen die jährliche Spanne 823.00 - 847.00 und der aktuelle Kurs 830.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.65% und -1.19%, bevor sie Orders zu 830.00 oder 830.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von USB-PA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der höchste Kurs von US BANCORP (USB-PA) im vergangenen Jahr lag bei 847.00. Innerhalb von 823.00 - 847.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 841.32 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von US BANCORP?
Der niedrigste Kurs von US BANCORP (USB-PA) im Laufe des Jahres betrug 823.00. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 830.00 und der Spanne 823.00 - 847.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von USB-PA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von USB-PA statt?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 841.32 und -1.19% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 841.32
- Eröffnung
- 830.00
- Bid
- 830.00
- Ask
- 830.30
- Tief
- 830.00
- Hoch
- 830.00
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.35%
- Monatsänderung
- 0.65%
- 6-Monatsänderung
- -1.19%
- Jahresänderung
- -1.19%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4