USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int
Le taux de change de USB-PA a changé de -1.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 830.00 et à un maximum de 830.00.
Suivez la dynamique U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action USB-PA aujourd'hui ?
L'action U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int est cotée à 830.00 aujourd'hui. Elle se négocie dans -1.35%, a clôturé hier à 841.32 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de USB-PA présente ces mises à jour.
L'action U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int verse-t-elle des dividendes ?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int est actuellement valorisé à 830.00. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.19% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de USB-PA.
Comment acheter des actions USB-PA ?
Vous pouvez acheter des actions U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int au cours actuel de 830.00. Les ordres sont généralement placés à proximité de 830.00 ou de 830.30, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de USB-PA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action USB-PA ?
Investir dans U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int implique de prendre en compte la fourchette annuelle 823.00 - 847.00 et le prix actuel 830.00. Beaucoup comparent 0.65% et -1.19% avant de passer des ordres à 830.00 ou 830.30. Consultez le graphique du cours de USB-PA en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action US BANCORP ?
Le cours le plus élevé de US BANCORP l'année dernière était 847.00. Au cours de 823.00 - 847.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 841.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action US BANCORP ?
Le cours le plus bas de US BANCORP (USB-PA) sur l'année a été 823.00. Sa comparaison avec 830.00 et 823.00 - 847.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de USB-PA sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action USB-PA a-t-elle été divisée ?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 841.32 et -1.19% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 841.32
- Ouverture
- 830.00
- Bid
- 830.00
- Ask
- 830.30
- Plus Bas
- 830.00
- Plus Haut
- 830.00
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- -1.35%
- Changement Mensuel
- 0.65%
- Changement à 6 Mois
- -1.19%
- Changement Annuel
- -1.19%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4