QuotazioniSezioni
Valute / USB-PA
Tornare a Azioni

USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int

830.00 USD 11.32 (1.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio USB-PA ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 830.00 e ad un massimo di 830.00.

Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni USB-PA oggi?

Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int sono prezzate a 830.00. Viene scambiato all'interno di -1.35%, la chiusura di ieri è stata 841.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int pagano dividendi?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int è attualmente valutato a 830.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PA.

Come acquistare azioni USB-PA?

Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int al prezzo attuale di 830.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 830.00 o 830.30, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni USB-PA?

Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int implica considerare l'intervallo annuale 823.00 - 847.00 e il prezzo attuale 830.00. Molti confrontano 0.65% e -1.19% prima di effettuare ordini su 830.00 o 830.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?

Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 847.00. All'interno di 823.00 - 847.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 841.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?

Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PA) nel corso dell'anno è stato 823.00. Confrontandolo con gli attuali 830.00 e 823.00 - 847.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PA?

U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 841.32 e -1.19%.

Intervallo Giornaliero
830.00 830.00
Intervallo Annuale
823.00 847.00
Chiusura Precedente
841.32
Apertura
830.00
Bid
830.00
Ask
830.30
Minimo
830.00
Massimo
830.00
Volume
1
Variazione giornaliera
-1.35%
Variazione Mensile
0.65%
Variazione Semestrale
-1.19%
Variazione Annuale
-1.19%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4