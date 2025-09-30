- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
USB-PA: U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int
Il tasso di cambio USB-PA ha avuto una variazione del -1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 830.00 e ad un massimo di 830.00.
Segui le dinamiche di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni USB-PA oggi?
Oggi le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int sono prezzate a 830.00. Viene scambiato all'interno di -1.35%, la chiusura di ieri è stata 841.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di USB-PA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int pagano dividendi?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int è attualmente valutato a 830.00. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.19% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di USB-PA.
Come acquistare azioni USB-PA?
Puoi acquistare azioni U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int al prezzo attuale di 830.00. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 830.00 o 830.30, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di USB-PA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni USB-PA?
Investire in U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int implica considerare l'intervallo annuale 823.00 - 847.00 e il prezzo attuale 830.00. Molti confrontano 0.65% e -1.19% prima di effettuare ordini su 830.00 o 830.30. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di USB-PA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni US BANCORP?
Il prezzo massimo di US BANCORP nell'ultimo anno è stato 847.00. All'interno di 823.00 - 847.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 841.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni US BANCORP?
Il prezzo più basso di US BANCORP (USB-PA) nel corso dell'anno è stato 823.00. Confrontandolo con gli attuali 830.00 e 823.00 - 847.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda USB-PA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di USB-PA?
U.S. Bancorp Depositary Shares, Each representing a 1/100th int ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 841.32 e -1.19%.
- Chiusura Precedente
- 841.32
- Apertura
- 830.00
- Bid
- 830.00
- Ask
- 830.30
- Minimo
- 830.00
- Massimo
- 830.00
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -1.35%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- -1.19%
- Variazione Annuale
- -1.19%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4