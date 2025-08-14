Moedas / UHS
UHS: Universal Health Services Inc
187.72 USD 0.28 (0.15%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UHS para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 186.65 e o mais alto foi 188.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Universal Health Services Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
186.65 188.08
Faixa anual
152.32 240.26
- Fechamento anterior
- 187.44
- Open
- 187.13
- Bid
- 187.72
- Ask
- 188.02
- Low
- 186.65
- High
- 188.08
- Volume
- 76
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- 4.16%
- Mudança de 6 meses
- -0.21%
- Mudança anual
- -17.76%
