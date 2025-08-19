CotationsSections
Devises / UHS
UHS: Universal Health Services Inc

188.75 USD 0.65 (0.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UHS a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 186.77 et à un maximum de 189.18.

Suivez la dynamique Universal Health Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
186.77 189.18
Range Annuel
152.32 240.26
Clôture Précédente
188.10
Ouverture
187.79
Bid
188.75
Ask
189.05
Plus Bas
186.77
Plus Haut
189.18
Volume
1.087 K
Changement quotidien
0.35%
Changement Mensuel
4.73%
Changement à 6 Mois
0.33%
Changement Annuel
-17.31%
