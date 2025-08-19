Devises / UHS
UHS: Universal Health Services Inc
188.75 USD 0.65 (0.35%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UHS a changé de 0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 186.77 et à un maximum de 189.18.
Suivez la dynamique Universal Health Services Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
186.77 189.18
Range Annuel
152.32 240.26
- Clôture Précédente
- 188.10
- Ouverture
- 187.79
- Bid
- 188.75
- Ask
- 189.05
- Plus Bas
- 186.77
- Plus Haut
- 189.18
- Volume
- 1.087 K
- Changement quotidien
- 0.35%
- Changement Mensuel
- 4.73%
- Changement à 6 Mois
- 0.33%
- Changement Annuel
- -17.31%
20 septembre, samedi