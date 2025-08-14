货币 / UHS
UHS: Universal Health Services Inc
188.01 USD 1.69 (0.91%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UHS汇率已更改0.91%。当日，交易品种以低点185.00和高点188.11进行交易。
关注Universal Health Services Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
185.00 188.11
年范围
152.32 240.26
- 前一天收盘价
- 186.32
- 开盘价
- 187.13
- 卖价
- 188.01
- 买价
- 188.31
- 最低价
- 185.00
- 最高价
- 188.11
- 交易量
- 431
- 日变化
- 0.91%
- 月变化
- 4.32%
- 6个月变化
- -0.06%
- 年变化
- -17.63%
