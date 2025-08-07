КотировкиРазделы
UHS
UHS: Universal Health Services Inc

186.32 USD 3.25 (1.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UHS за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.74, а максимальная — 191.48.

Следите за динамикой Universal Health Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости UHS

Дневной диапазон
185.74 191.48
Годовой диапазон
152.32 240.26
Предыдущее закрытие
189.57
Open
190.73
Bid
186.32
Ask
186.62
Low
185.74
High
191.48
Объем
1.015 K
Дневное изменение
-1.71%
Месячное изменение
3.38%
6-месячное изменение
-0.96%
Годовое изменение
-18.37%
