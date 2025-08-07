Валюты / UHS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UHS: Universal Health Services Inc
186.32 USD 3.25 (1.71%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UHS за сегодня изменился на -1.71%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.74, а максимальная — 191.48.
Следите за динамикой Universal Health Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UHS
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Are Investors Undervaluing Universal Health Services (UHS) Right Now?
- Universal Health Services appoints Darren Lehrich as VP of investor relations
- Why Universal Health Services (UHS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Implied Volatility Surging for Universal Health Services Stock Options
- Universal Health Services, Inc. (UHS) Presents at Baird Global Healthcare
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Universal Health Services, Inc. (UHS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Universal Health Services at Wells Fargo Conference: Strategic Insights
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare Jumps 46% YTD & Trades Cheap: Should You Buy Now?
- Universal Health Realty Stock: FFO May Reach $3.60/Share In 2026 (NYSE:UHT)
- Universal Health Services (UHS) Up 11.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Universal Health Services stock faces HIX enrollment risk, Cantor maintains neutral rating
- Here's Why Universal Health Services (UHS) is a Strong Growth Stock
- Pediatrix Medical Refills Its Buyback Prescription With $250M Dose
- Here's Why Universal Health Services (UHS) is a Strong Value Stock
- Universal Health Services stock price target raised to $206 from $201 at RBC
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
- Universal Health: Capital Efficiency Starting New Cycle (NYSE:UHS)
- Why This 1 Momentum Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Acadia Healthcare Q2 Earnings Beat on Growing Admission Volumes
Дневной диапазон
185.74 191.48
Годовой диапазон
152.32 240.26
- Предыдущее закрытие
- 189.57
- Open
- 190.73
- Bid
- 186.32
- Ask
- 186.62
- Low
- 185.74
- High
- 191.48
- Объем
- 1.015 K
- Дневное изменение
- -1.71%
- Месячное изменение
- 3.38%
- 6-месячное изменение
- -0.96%
- Годовое изменение
- -18.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.