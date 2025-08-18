통화 / UHS
UHS: Universal Health Services Inc
188.75 USD 0.65 (0.35%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UHS 환율이 오늘 0.35%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 186.77이고 고가는 189.18이었습니다.
Universal Health Services Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UHS News
일일 변동 비율
186.77 189.18
년간 변동
152.32 240.26
- 이전 종가
- 188.10
- 시가
- 187.79
- Bid
- 188.75
- Ask
- 189.05
- 저가
- 186.77
- 고가
- 189.18
- 볼륨
- 1.087 K
- 일일 변동
- 0.35%
- 월 변동
- 4.73%
- 6개월 변동
- 0.33%
- 년간 변동율
- -17.31%
