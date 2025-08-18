KurseKategorien
Währungen / UHS
UHS: Universal Health Services Inc

188.10 USD 0.66 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UHS hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 186.49 bis zu einem Hoch von 188.94 gehandelt.

Verfolgen Sie die Universal Health Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
186.49 188.94
Jahresspanne
152.32 240.26
Vorheriger Schlusskurs
187.44
Eröffnung
187.13
Bid
188.10
Ask
188.40
Tief
186.49
Hoch
188.94
Volumen
716
Tagesänderung
0.35%
Monatsänderung
4.37%
6-Monatsänderung
-0.01%
Jahresänderung
-17.59%
