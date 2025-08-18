Währungen / UHS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
UHS: Universal Health Services Inc
188.10 USD 0.66 (0.35%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UHS hat sich für heute um 0.35% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 186.49 bis zu einem Hoch von 188.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universal Health Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UHS News
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Are Investors Undervaluing Universal Health Services (UHS) Right Now?
- Universal Health Services: Darren Lehrich wird neuer Leiter für Investor Relations
- Universal Health Services appoints Darren Lehrich as VP of investor relations
- Why Universal Health Services (UHS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Implied Volatility Surging for Universal Health Services Stock Options
- Universal Health Services, Inc. (UHS) Presents at Baird Global Healthcare
- Universal Health Services: Strategien gegen drohende Medicaid-Kürzungen
- Bank of America: EHC und THC sind Top-Picks im Gesundheitssektor – UHS und ARDT am stärksten gefährdet
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Universal Health Services, Inc. (UHS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Universal Health Services at Wells Fargo Conference: Strategic Insights
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare Jumps 46% YTD & Trades Cheap: Should You Buy Now?
- Universal Health Realty Stock: FFO May Reach $3.60/Share In 2026 (NYSE:UHT)
- Universal Health Services (UHS) Up 11.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Universal Health Services stock faces HIX enrollment risk, Cantor maintains neutral rating
- Here's Why Universal Health Services (UHS) is a Strong Growth Stock
- Pediatrix Medical Refills Its Buyback Prescription With $250M Dose
- Here's Why Universal Health Services (UHS) is a Strong Value Stock
- Universal Health Services stock price target raised to $206 from $201 at RBC
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
Tagesspanne
186.49 188.94
Jahresspanne
152.32 240.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 187.44
- Eröffnung
- 187.13
- Bid
- 188.10
- Ask
- 188.40
- Tief
- 186.49
- Hoch
- 188.94
- Volumen
- 716
- Tagesänderung
- 0.35%
- Monatsänderung
- 4.37%
- 6-Monatsänderung
- -0.01%
- Jahresänderung
- -17.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K