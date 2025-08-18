Divisas / UHS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UHS: Universal Health Services Inc
187.44 USD 1.12 (0.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UHS de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 185.00, mientras que el máximo ha alcanzado 191.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Universal Health Services Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UHS News
- HCA Healthcare Trades at a Premium: Buy, Hold, or Avoid the Stock?
- Are Investors Undervaluing Universal Health Services (UHS) Right Now?
- Universal Health Services nombra a Darren Lehrich como VP de relaciones con inversores
- Universal Health Services nombra a Darren Lehrich como VP de relaciones con inversores
- Universal Health Services appoints Darren Lehrich as VP of investor relations
- Why Universal Health Services (UHS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Implied Volatility Surging for Universal Health Services Stock Options
- Universal Health Services, Inc. (UHS) Presents at Baird Global Healthcare
- BofA nombra a EHC y THC como principales opciones sanitarias por su mínima exposición a Medicare
- BofA names EHC and THC as top healthcare picks, cites minimal Medicare exposure
- Encompass Health Flexes Its Muscle: Margins Widen as Volumes Climb
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Universal Health Services, Inc. (UHS) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare
- Universal Health Services at Wells Fargo Conference: Strategic Insights
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Tenet Healthcare Jumps 46% YTD & Trades Cheap: Should You Buy Now?
- Universal Health Realty Stock: FFO May Reach $3.60/Share In 2026 (NYSE:UHT)
- Universal Health Services (UHS) Up 11.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Universal Health Services stock faces HIX enrollment risk, Cantor maintains neutral rating
- Here's Why Universal Health Services (UHS) is a Strong Growth Stock
- Pediatrix Medical Refills Its Buyback Prescription With $250M Dose
- Here's Why Universal Health Services (UHS) is a Strong Value Stock
- Universal Health Services stock price target raised to $206 from $201 at RBC
- PJP: Healthcare Dashboard For August (NYSEARCA:PJP)
Rango diario
185.00 191.16
Rango anual
152.32 240.26
- Cierres anteriores
- 186.32
- Open
- 187.13
- Bid
- 187.44
- Ask
- 187.74
- Low
- 185.00
- High
- 191.16
- Volumen
- 1.089 K
- Cambio diario
- 0.60%
- Cambio mensual
- 4.00%
- Cambio a 6 meses
- -0.36%
- Cambio anual
- -17.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B