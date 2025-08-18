CotizacionesSecciones
UHS: Universal Health Services Inc

187.44 USD 1.12 (0.60%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UHS de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 185.00, mientras que el máximo ha alcanzado 191.16.

Rango diario
185.00 191.16
Rango anual
152.32 240.26
Cierres anteriores
186.32
Open
187.13
Bid
187.44
Ask
187.74
Low
185.00
High
191.16
Volumen
1.089 K
Cambio diario
0.60%
Cambio mensual
4.00%
Cambio a 6 meses
-0.36%
Cambio anual
-17.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B