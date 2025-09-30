- Visão do mercado
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
A taxa do TDS-PV para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.91 e o mais alto foi 20.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TDS-PV hoje?
Hoje Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) está avaliado em 20.21. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 20.21, e o volume de negociação atingiu 143. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TDS-PV em tempo real.
As ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagam dividendos?
Atualmente Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen está avaliado em 20.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.79% e USD. Monitore os movimentos de TDS-PV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TDS-PV?
Você pode comprar ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) pelo preço atual 20.21. Ordens geralmente são executadas perto de 20.21 ou 20.51, enquanto 143 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TDS-PV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TDS-PV?
Investir em Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen envolve considerar a faixa anual 17.05 - 21.50 e o preço atual 20.21. Muitos comparam 7.79% e 7.79% antes de enviar ordens em 20.21 ou 20.51. Estude as mudanças diárias de preço de TDS-PV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
O maior preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) no último ano foi 21.50. As ações oscilaram bastante dentro de 17.05 - 21.50, e a comparação com 20.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
O menor preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) no ano foi 17.05. A comparação com o preço atual 20.21 e 17.05 - 21.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TDS-PV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TDS-PV?
No passado Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.21 e 7.79% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 20.21
- Open
- 20.17
- Bid
- 20.21
- Ask
- 20.51
- Low
- 19.91
- High
- 20.41
- Volume
- 143
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 7.79%
- Mudança de 6 meses
- 7.79%
- Mudança anual
- 7.79%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4