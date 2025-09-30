CotaçõesSeções
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

20.21 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TDS-PV para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.91 e o mais alto foi 20.41.

Veja a dinâmica do par de moedas Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TDS-PV hoje?

Hoje Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) está avaliado em 20.21. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 20.21, e o volume de negociação atingiu 143. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TDS-PV em tempo real.

As ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagam dividendos?

Atualmente Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen está avaliado em 20.21. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 7.79% e USD. Monitore os movimentos de TDS-PV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TDS-PV?

Você pode comprar ações de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) pelo preço atual 20.21. Ordens geralmente são executadas perto de 20.21 ou 20.51, enquanto 143 e 0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TDS-PV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TDS-PV?

Investir em Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen envolve considerar a faixa anual 17.05 - 21.50 e o preço atual 20.21. Muitos comparam 7.79% e 7.79% antes de enviar ordens em 20.21 ou 20.51. Estude as mudanças diárias de preço de TDS-PV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

O maior preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) no último ano foi 21.50. As ações oscilaram bastante dentro de 17.05 - 21.50, e a comparação com 20.21 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

O menor preço de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) no ano foi 17.05. A comparação com o preço atual 20.21 e 17.05 - 21.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TDS-PV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TDS-PV?

No passado Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 20.21 e 7.79% após os eventos corporativos.

Faixa diária
19.91 20.41
Faixa anual
17.05 21.50
Fechamento anterior
20.21
Open
20.17
Bid
20.21
Ask
20.51
Low
19.91
High
20.41
Volume
143
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
7.79%
Mudança de 6 meses
7.79%
Mudança anual
7.79%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4