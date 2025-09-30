QuotazioniSezioni
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

20.21 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TDS-PV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.91 e ad un massimo di 20.41.

Segui le dinamiche di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TDS-PV oggi?

Oggi le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen sono prezzate a 20.21. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 20.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 143. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TDS-PV mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagano dividendi?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen è attualmente valutato a 20.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TDS-PV.

Come acquistare azioni TDS-PV?

Puoi acquistare azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen al prezzo attuale di 20.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.21 o 20.51, mentre 143 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TDS-PV sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TDS-PV?

Investire in Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen implica considerare l'intervallo annuale 17.05 - 21.50 e il prezzo attuale 20.21. Molti confrontano 7.79% e 7.79% prima di effettuare ordini su 20.21 o 20.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TDS-PV con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Il prezzo massimo di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC nell'ultimo anno è stato 21.50. All'interno di 17.05 - 21.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Il prezzo più basso di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) nel corso dell'anno è stato 17.05. Confrontandolo con gli attuali 20.21 e 17.05 - 21.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TDS-PV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TDS-PV?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.21 e 7.79%.

Intervallo Giornaliero
19.91 20.41
Intervallo Annuale
17.05 21.50
Chiusura Precedente
20.21
Apertura
20.17
Bid
20.21
Ask
20.51
Minimo
19.91
Massimo
20.41
Volume
143
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
7.79%
Variazione Semestrale
7.79%
Variazione Annuale
7.79%
