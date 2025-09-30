- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
Il tasso di cambio TDS-PV ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.91 e ad un massimo di 20.41.
Segui le dinamiche di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TDS-PV oggi?
Oggi le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen sono prezzate a 20.21. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 20.21 e il volume degli scambi ha raggiunto 143. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TDS-PV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen pagano dividendi?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen è attualmente valutato a 20.21. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.79% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TDS-PV.
Come acquistare azioni TDS-PV?
Puoi acquistare azioni Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen al prezzo attuale di 20.21. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.21 o 20.51, mentre 143 e 0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TDS-PV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TDS-PV?
Investire in Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen implica considerare l'intervallo annuale 17.05 - 21.50 e il prezzo attuale 20.21. Molti confrontano 7.79% e 7.79% prima di effettuare ordini su 20.21 o 20.51. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TDS-PV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Il prezzo massimo di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC nell'ultimo anno è stato 21.50. All'interno di 17.05 - 21.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 20.21 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Il prezzo più basso di TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) nel corso dell'anno è stato 17.05. Confrontandolo con gli attuali 20.21 e 17.05 - 21.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TDS-PV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TDS-PV?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 20.21 e 7.79%.
- Chiusura Precedente
- 20.21
- Apertura
- 20.17
- Bid
- 20.21
- Ask
- 20.51
- Minimo
- 19.91
- Massimo
- 20.41
- Volume
- 143
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 7.79%
- Variazione Semestrale
- 7.79%
- Variazione Annuale
- 7.79%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4