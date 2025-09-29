- Обзор рынка
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
Курс TDS-PV за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.91, а максимальная — 20.41.
Следите за динамикой Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDS-PV сегодня?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) сегодня оценивается на уровне 20.19. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.21, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDS-PV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen в настоящее время оценивается в 20.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.68% и USD. Отслеживайте движения TDS-PV на графике в реальном времени.
Как купить акции TDS-PV?
Вы можете купить акции Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) по текущей цене 20.19. Ордера обычно размещаются около 20.19 или 20.49, тогда как 131 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDS-PV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDS-PV?
Инвестирование в Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen предполагает учет годового диапазона 17.05 - 21.50 и текущей цены 20.19. Многие сравнивают 7.68% и 7.68% перед размещением ордеров на 20.19 или 20.49. Изучайте ежедневные изменения цены TDS-PV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Самая высокая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) за последний год составила 21.50. Акции заметно колебались в пределах 17.05 - 21.50, сравнение с 20.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Самая низкая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) за год составила 17.05. Сравнение с текущими 20.19 и 17.05 - 21.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDS-PV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDS-PV?
В прошлом Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.21 и 7.68% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.21
- Open
- 20.17
- Bid
- 20.19
- Ask
- 20.49
- Low
- 19.91
- High
- 20.41
- Объем
- 131
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 7.68%
- 6-месячное изменение
- 7.68%
- Годовое изменение
- 7.68%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%