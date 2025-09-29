КотировкиРазделы
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

20.19 USD 0.02 (0.10%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TDS-PV за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.91, а максимальная — 20.41.

Следите за динамикой Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDS-PV сегодня?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) сегодня оценивается на уровне 20.19. Инструмент торгуется в пределах -0.10%, вчерашнее закрытие составило 20.21, а торговый объем достиг 131. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDS-PV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen?

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen в настоящее время оценивается в 20.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.68% и USD. Отслеживайте движения TDS-PV на графике в реальном времени.

Как купить акции TDS-PV?

Вы можете купить акции Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) по текущей цене 20.19. Ордера обычно размещаются около 20.19 или 20.49, тогда как 131 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDS-PV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDS-PV?

Инвестирование в Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen предполагает учет годового диапазона 17.05 - 21.50 и текущей цены 20.19. Многие сравнивают 7.68% и 7.68% перед размещением ордеров на 20.19 или 20.49. Изучайте ежедневные изменения цены TDS-PV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Самая высокая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) за последний год составила 21.50. Акции заметно колебались в пределах 17.05 - 21.50, сравнение с 20.21 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?

Самая низкая цена TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) за год составила 17.05. Сравнение с текущими 20.19 и 17.05 - 21.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDS-PV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDS-PV?

В прошлом Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.21 и 7.68% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
19.91 20.41
Годовой диапазон
17.05 21.50
Предыдущее закрытие
20.21
Open
20.17
Bid
20.19
Ask
20.49
Low
19.91
High
20.41
Объем
131
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
7.68%
6-месячное изменение
7.68%
Годовое изменение
7.68%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.