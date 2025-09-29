- Panorámica
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
El tipo de cambio de TDS-PV de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.91, mientras que el máximo ha alcanzado 20.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TDS-PV hoy?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) se evalúa hoy en 20.21. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 20.21 y el volumen comercial ha alcanzado 143. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TDS-PV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen se evalúa actualmente en 20.21. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.79% y USD. Monitoree los movimientos de TDS-PV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TDS-PV?
Puede comprar acciones de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) al precio actual de 20.21. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.21 o 20.51, mientras que 143 y 0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TDS-PV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TDS-PV?
Invertir en Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen implica tener en cuenta el rango anual 17.05 - 21.50 y el precio actual 20.21. Muchos comparan 7.79% y 7.79% antes de colocar órdenes en 20.21 o 20.51. Estudie los cambios diarios de precios de TDS-PV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
El precio más alto de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) en el último año ha sido 21.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.05 - 21.50, una comparación con 20.21 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
El precio más bajo de TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) para el año ha sido 17.05. La comparación con los actuales 20.21 y 17.05 - 21.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TDS-PV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TDS-PV?
En el pasado, Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 20.21 y 7.79% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 20.21
- Open
- 20.17
- Bid
- 20.21
- Ask
- 20.51
- Low
- 19.91
- High
- 20.41
- Volumen
- 143
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 7.79%
- Cambio a 6 meses
- 7.79%
- Cambio anual
- 7.79%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.