货币 / TDS-PV
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen

20.21 USD 0.00 (0.00%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TDS-PV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点19.91和高点20.41进行交易。

关注Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TDS-PV股票今天的价格是多少？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票今天的定价为20.21。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为20.21，交易量达到143。TDS-PV的实时价格图表显示了这些更新。

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票是否支付股息？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen目前的价值为20.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.79%和USD。实时查看图表以跟踪TDS-PV走势。

如何购买TDS-PV股票？

您可以以20.21的当前价格购买Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen股票。订单通常设置在20.21或20.51附近，而143和0.20%显示市场活动。立即关注TDS-PV的实时图表更新。

如何投资TDS-PV股票？

投资Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen需要考虑年度范围17.05 - 21.50和当前价格20.21。许多人在以20.21或20.51下订单之前，会比较7.79%和。实时查看TDS-PV价格图表，了解每日变化。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC的最高价格是21.50。在17.05 - 21.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen的绩效。

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC股票的最低价格是多少？

TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC（TDS-PV）的最低价格为17.05。将其与当前的20.21和17.05 - 21.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDS-PV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDS-PV股票是什么时候拆分的？

Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.21和7.79%中可见。

日范围
19.91 20.41
年范围
17.05 21.50
前一天收盘价
20.21
开盘价
20.17
卖价
20.21
买价
20.51
最低价
19.91
最高价
20.41
交易量
143
日变化
0.00%
月变化
7.79%
6个月变化
7.79%
年变化
7.79%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值