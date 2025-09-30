- Übersicht
TDS-PV: Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen
Der Wechselkurs von TDS-PV hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.91 bis zu einem Hoch von 20.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TDS-PV heute?
Die Aktie von Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) notiert heute bei 20.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.00% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 20.21 und das Handelsvolumen erreichte 143. Das Live-Chart von TDS-PV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TDS-PV Dividenden?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen wird derzeit mit 20.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.79% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TDS-PV zu verfolgen.
Wie kaufe ich TDS-PV-Aktien?
Sie können Aktien von Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen (TDS-PV) zum aktuellen Kurs von 20.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.21 oder 20.51 platziert, während 143 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TDS-PV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TDS-PV-Aktien?
Bei einer Investition in Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen müssen die jährliche Spanne 17.05 - 21.50 und der aktuelle Kurs 20.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.79% und 7.79%, bevor sie Orders zu 20.21 oder 20.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TDS-PV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Der höchste Kurs von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) im vergangenen Jahr lag bei 21.50. Innerhalb von 17.05 - 21.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 20.21 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC?
Der niedrigste Kurs von TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC (TDS-PV) im Laufe des Jahres betrug 17.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.21 und der Spanne 17.05 - 21.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TDS-PV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TDS-PV statt?
Telephone and Data Systems Inc Depositary Shares, Each Represen hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 20.21 und 7.79% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.21
- Eröffnung
- 20.17
- Bid
- 20.21
- Ask
- 20.51
- Tief
- 19.91
- Hoch
- 20.41
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 7.79%
- 6-Monatsänderung
- 7.79%
- Jahresänderung
- 7.79%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4